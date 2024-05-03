Міністерство оборони України видало наказ, у якому окреслено повний список захворювань шкіри, а також підшкірної клітковини, які є підставою для визнання військовозобов’язаного непридатним до служби.

Визнати військовозобов’язаного непридатним

Згідно з наказом Міноборони, до хвороб шкіри, які є приводом визнати військовозобов’язаного непридатним, належать:

дифузний нейродерміт із поширеною ліхеніфікацією шкірного покриву;

пухирчатка звичайна;

герпетиформний дерматит;

поширений безперервно рецидивуючий бляшковий псоріаз;

універсальний псоріаз (псоріатична еритродермія).

Список хвороб

Зокрема, непридатними визнаватимуть тих, хто перебуває у стані після перенесення гострих, загострення хронічних хвороб шкіри та підшкірної клітковини, хірургічного лікування. До списку хвороб потрапили:

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фурункул;

фурункульоз;

карбункул;

флегмона;

абсцес;

імпетиго;

ектима;

гостра екзема;

дерматити;

пітиріаз рожевий;

багатоформна еритема;

парапсоріаз.

Джерело: Міноборони