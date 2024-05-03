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Кого не можуть мобілізувати: Міноборони опублікувало повний список хвороб шкіри

3 Травня 2024, 15:24
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
медики
Джерело: Depositphotos

Міністерство оборони України видало наказ, у якому окреслено повний список захворювань шкіри, а також підшкірної клітковини, які є підставою для визнання військовозобов’язаного непридатним до служби.

Визнати військовозобов’язаного непридатним

Згідно з наказом Міноборони, до хвороб шкіри, які є приводом визнати військовозобов’язаного непридатним, належать:

  • дифузний нейродерміт із поширеною ліхеніфікацією шкірного покриву;
  • пухирчатка звичайна;
  • герпетиформний дерматит;
  • поширений безперервно рецидивуючий бляшковий псоріаз;
  • універсальний псоріаз (псоріатична еритродермія).
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Список хвороб

Зокрема, непридатними визнаватимуть тих, хто перебуває у стані після перенесення гострих, загострення хронічних хвороб шкіри та підшкірної клітковини, хірургічного лікування. До списку хвороб потрапили:

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  • фурункул;
  • фурункульоз;
  • карбункул;
  • флегмона;
  • абсцес;
  • імпетиго;
  • ектима;
  • гостра екзема;
  • дерматити;
  • пітиріаз рожевий;
  • багатоформна еритема;
  • парапсоріаз.

Джерело: Міноборони

Теги
Міноборони Мобілізація Проблемна шкіра хвороби
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