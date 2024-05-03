Міністерство оборони України видало наказ, у якому окреслено повний список захворювань шкіри, а також підшкірної клітковини, які є підставою для визнання військовозобов’язаного непридатним до служби.
Визнати військовозобов’язаного непридатним
Згідно з наказом Міноборони, до хвороб шкіри, які є приводом визнати військовозобов’язаного непридатним, належать:
- дифузний нейродерміт із поширеною ліхеніфікацією шкірного покриву;
- пухирчатка звичайна;
- герпетиформний дерматит;
- поширений безперервно рецидивуючий бляшковий псоріаз;
- універсальний псоріаз (псоріатична еритродермія).
Список хвороб
Зокрема, непридатними визнаватимуть тих, хто перебуває у стані після перенесення гострих, загострення хронічних хвороб шкіри та підшкірної клітковини, хірургічного лікування. До списку хвороб потрапили:
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- фурункул;
- фурункульоз;
- карбункул;
- флегмона;
- абсцес;
- імпетиго;
- ектима;
- гостра екзема;
- дерматити;
- пітиріаз рожевий;
- багатоформна еритема;
- парапсоріаз.
Джерело: Міноборони