У компанії заявили, що препарат може значно зменшити ускладнення у людей, які вже захворіли на коронавірус. За результатами дослідження, одноразова доза AZD7442 об’ємом 600 мг, введена шляхом ін’єкції в м’яз, змогла знизити ризик розвитку важкої форми Covid-19. А також знилила ризик смерті на 50% в порівнянні з плацебо у людей, у яких симптоми проявлялися протягом семи днів.

Шведсько-британська фармацевтична компанія AstraZeneca опублікувала нові дані про ефективність свого “коктейлю антитіл” AZD7442 під час лікування коронавірусу.

Для тих, хто отримав лікування протягом п’яти днів після появи перших симптомів, AZD7442 знизив ризик розвитку важкої форми Covid-19 або смерті на 67% у порівнянні з плацебо.

Голова відділу охорони здоров’я і науки штату Пенсільванія (США) Джейн Кірбі розповів, що лікування підходить для тих, хто не може регулярно вакцинувати, погано реагує на вакцини від Covid-19 або чий стан здоров’я піддає їх особливому ризику серйозного захворювання.

Минулого тижня AstraZeneca подала запит до управління з контролю за продуктами та ліками США (FDA) на отримання дозволу на екстрене використання AZD7442, який складається з двох антитіл.

Окреме дослідження з лікування, опубліковане в серпні, показало, що у пацієнтів, які отримували цей препарат, не було випадків важкої смерті від Covid-19. Також воно показало, що “коктейль антитіл” ефективний у запобіганні симптоматичному захворюванню на Covid-19 у людей з високим ризиком розвитку ускладнень на 77%.

Детальніше про дослідження “коктейлю антитіл” від Covid-19 виробництва AstraZeneca – читайте на Фактах ICTV.