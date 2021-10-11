Шведсько-британська фармацевтична компанія AstraZeneca опублікувала нові дані про ефективність свого “коктейлю антитіл” AZD7442 під час лікування коронавірусу.
У компанії заявили, що препарат може значно зменшити ускладнення у людей, які вже захворіли на коронавірус. За результатами дослідження, одноразова доза AZD7442 об’ємом 600 мг, введена шляхом ін’єкції в м’яз, змогла знизити ризик розвитку важкої форми Covid-19. А також знилила ризик смерті на 50% в порівнянні з плацебо у людей, у яких симптоми проявлялися протягом семи днів.
Для тих, хто отримав лікування протягом п’яти днів після появи перших симптомів, AZD7442 знизив ризик розвитку важкої форми Covid-19 або смерті на 67% у порівнянні з плацебо.
Голова відділу охорони здоров’я і науки штату Пенсільванія (США) Джейн Кірбі розповів, що лікування підходить для тих, хто не може регулярно вакцинувати, погано реагує на вакцини від Covid-19 або чий стан здоров’я піддає їх особливому ризику серйозного захворювання.
Минулого тижня AstraZeneca подала запит до управління з контролю за продуктами та ліками США (FDA) на отримання дозволу на екстрене використання AZD7442, який складається з двох антитіл.
Окреме дослідження з лікування, опубліковане в серпні, показало, що у пацієнтів, які отримували цей препарат, не було випадків важкої смерті від Covid-19. Також воно показало, що “коктейль антитіл” ефективний у запобіганні симптоматичному захворюванню на Covid-19 у людей з високим ризиком розвитку ускладнень на 77%.
Детальніше про дослідження “коктейлю антитіл” від Covid-19 виробництва AstraZeneca – читайте на Фактах ICTV.