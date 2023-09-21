Сімейний лікар, терапевт Людмила Сердюк у коментарі Фактам ICTV пояснила, чому червону цибулю потрібно обов’язково включити до свого раціону.

– Багато хто, приходячи до супермаркету, задається питанням: яка різниця, яку цибулю брати – білу, жовту або червону. Але річ у тім, що різниця є, і не тільки в ціні, – каже Людмила Сердюк.

За словами медика, червона цибуля, за рахунок вмісту в ній великої кількості вітамінів С і А, незамінна для підтримки захисних сил організму, нашого імунітету.

Зараз дивляться

Досить часто медики рекомендують включити у свій раціон червону цибулю пацієнтам, які входять до групи ризику серцево-судинних захворювань.

Це пояснюється тим, що поліфеноли, які є в цьому овочі, допомагають запобігти запаленням, очистити судини, знизити рівень поганого холестерину.

Терапевт зазначила, що вченими давно й переконливо доведено здатність антиоксидантів, що містяться в червоній цибулі, захищати від ушкоджень клітини, які можуть спровокувати онкологічний процес.

Крім того, червона цибуля, завдяки своїй клітковині, чудово справляється із завданням нормалізації роботи шлунково-кишкового тракту. Цей овоч – неперевершений пребіотик, дуже важливий для підтримки здорової мікрофлори кишківника.

І, нарешті, за словами медика, червона цибуля просто зобов’язана бути на столі тих українців, які схильні до ризику розвитку діабету II типу – овоч сприяє помітному зниженню небезпеки цієї патології.