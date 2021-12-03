На замовлення уряду Великої Британії експерти склали унікальний звіт з результатами аналізу кожної пандемічної хвилі коронавірусу. Мета -проаналізувати, які спільноти населення Землі більше за інших схильні до зараження на Covid-19 і ризику тяжкого перебігу хвороби.

З’ясувалося, що сумне лідерство в цьому переліку закріплено за людьми з темним кольором шкіри, жителями Південної Азії і мешканцями міст з високим рівнем бідності.

Далі серед факторів ризику слідують вік старше 65 років і фонові хронічні захворювання, які в рази ускладнюють перебіг коронавірусної хвороби.

Згідно зі звітом, дуже ризикують заразитися і важко перехворіти на Covid-19 медичні працівники і водії таксі.

Крім того, слід бути пильним в цьому сенсі і людям, які живуть разом великими сім’ями, де молодші покоління знаходяться в постійному тісному контакті зі старшими родичами.

Збільшує шанси підхопити смертельно небезпечний вірус і проживання в регіонах з поганою якістю повітря.

Резюмуючи результати дослідження, експерти роблять особливий акцент на необхідності вакцинації від Covid-19, як найкращого способу захистити від інфекції себе і свою сім’ю.