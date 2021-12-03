Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Cпецтеми Відео
Актуально

Колір шкіри, повітря і професія: хто найбільше ризикує серйозно захворіти на Covid-19

3 Грудня 2021, 11:58
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
большой дом
Джерело: Depositphotos

На замовлення уряду Великої Британії експерти склали унікальний звіт з результатами аналізу кожної пандемічної хвилі коронавірусу. Мета -проаналізувати, які спільноти населення Землі більше за інших схильні до зараження на Covid-19 і ризику тяжкого перебігу хвороби.

З’ясувалося, що сумне лідерство в цьому переліку закріплено за людьми з темним кольором шкіри, жителями Південної Азії і мешканцями міст з високим рівнем бідності.

Далі серед факторів ризику слідують вік старше 65 років і фонові хронічні захворювання, які в рази ускладнюють перебіг коронавірусної хвороби.

Читайте також:
коронавірус,У США посилюють правила в’їзду через новий Covid-штам Омікрон

Згідно зі звітом, дуже ризикують заразитися і важко перехворіти на Covid-19 медичні працівники і водії таксі.

Крім того, слід бути пильним в цьому сенсі і людям, які живуть разом великими сім’ями, де молодші покоління знаходяться в постійному тісному контакті зі старшими родичами.

Збільшує шанси підхопити смертельно небезпечний вірус і проживання в регіонах з поганою якістю повітря.

Резюмуючи результати дослідження, експерти роблять особливий акцент на необхідності вакцинації від Covid-19, як найкращого способу захистити від інфекції себе і свою сім’ю.

Джерело
ВВС
Теги
Вакцинація , Коронавірус Covid-19 , Наукові дослідження , науковці , Світ
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка