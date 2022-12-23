Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Поради

Коли немає електрики: як не зашкодити очам при неякісному освітленні

23 Грудня 2022, 18:03
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Коли немає електрики: як не зашкодити очам при неякісному освітленні
Джерело: Depositphotos

Постійні відключення світла, особливо у вечірні години, це не тільки побутовий дискомфорт. Відсутність якісного освітлення шкодить очам.

Як зберегти зір під час постійних відключень.

За можливості будуйте свій робочий графік таким чином, щоб робота та навчання припадали на години з денним освітленням. Краще раніше встати і попрацювати, ніж напружувати очі, присвічуючи ліхтариком або свічкою.

Зараз дивляться

Темрява – час відкласти гаджети. Не читайте з екрана телефону чи комп’ютера у темній кімнаті.  Використовуйте лампи, що працюють на батарейках, акумуляторах тощо, або інші джерела освітлення.

Робіть перерви для відпочинку та вправи для очей. Періодично переміщуйте погляд з близького предмету на дальній (п’ять-шість метрів). Це покращує кровопостачання очей та дає перепочинок. Достатньо  виконувати вправи по п’ять хвилин кожні 40-60 хвилин.

Харчуйтеся збалансовано. Обов’язково вживайте овочі, фрукти, ягоди. Зверніть увагу на омега-3 поліненасичені жирні кислоти (олію, рибу, горіхи, насіння).

Читайте також:
Коли немає електрики: як не зашкодити очам при неякісному освітленніЯк зберегти зір, довго працюючи за комп’ютером, – поради офтальмолога

Водночас слід виключити з раціону трансжири (маргарин, плавлені сирки, фастфуд, напівфабрикати).

Джерело
МОЗ
Теги
Війна в Україні
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь