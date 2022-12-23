Постійні відключення світла, особливо у вечірні години, це не тільки побутовий дискомфорт. Відсутність якісного освітлення шкодить очам.

Як зберегти зір під час постійних відключень.

За можливості будуйте свій робочий графік таким чином, щоб робота та навчання припадали на години з денним освітленням. Краще раніше встати і попрацювати, ніж напружувати очі, присвічуючи ліхтариком або свічкою.

Зараз дивляться

Темрява – час відкласти гаджети. Не читайте з екрана телефону чи комп’ютера у темній кімнаті. Використовуйте лампи, що працюють на батарейках, акумуляторах тощо, або інші джерела освітлення.

Робіть перерви для відпочинку та вправи для очей. Періодично переміщуйте погляд з близького предмету на дальній (п’ять-шість метрів). Це покращує кровопостачання очей та дає перепочинок. Достатньо виконувати вправи по п’ять хвилин кожні 40-60 хвилин.

Харчуйтеся збалансовано. Обов’язково вживайте овочі, фрукти, ягоди. Зверніть увагу на омега-3 поліненасичені жирні кислоти (олію, рибу, горіхи, насіння).

Водночас слід виключити з раціону трансжири (маргарин, плавлені сирки, фастфуд, напівфабрикати).