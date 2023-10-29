Сьогодні, 29 жовтня, в усьому світі відзначається День боротьби з інсультом. Експерти міжнародної програми Супергерої FAST розповіли Фактам ICTV, як поєднати талант дітей до навчання з розмовою про таку важливу і складну тему, як інсульт.

За словами професіоналів, програма складається з п’яти інтерактивних занять і розрахована на п’ять тижнів навчання. До кожного заняття учасники отримують онлайн-матеріали з веселими героями: навчальні мультфільми, книжки, завдання, пісні та ігри.

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Мета програми – поширювати знання про симптоми інсульту серед учнів початкової школи та їхніх родин, а також вчити дітей викликати швидку допомогу за номером 103.

– Навіть під час війни Україна входить до трійки країн світу, де до цієї програми залучено найбільше вчителів і дітей. У 2023 році учні Харківської початкової школи №33 стали чемпіонами у світовому рейтингу серед 20 країн світу, – ідеться в повідомленні.

Згідно з даними, в Україні щорічно відбувається 130 тис. інсультів, третина з них – у людей працездатного віку. У 30% випадків інсульт призводить до смерті, а в 50% – до інвалідизації. Очікується, що через війну інсульти помолодшають орієнтовно на 10-15 років.

За словами експертів, прогноз пацієнта напряму залежить від того, як швидко він отримає фахову медичну допомогу, яку має бути надано не пізніше, ніж за 4,5 години, тобто важлива кожна секунда.

– Ось чому головна зброя, яка може врятувати здоров’я та життя багатьох людей – це знання симптомів інсульту та порядок дій, якщо він стався. Це мають знати навіть діти, – зазначають експерти програми.

І уточнюють: адже часто саме діти проводять багато часу зі своїми бабусями та дідусями. Тож якщо трапиться інсульт, зможуть швидко його розпізнати та викликати швидку.

Щоб розпізнати інсульт, кожна людина з дитинства має пам’ятати абревіатуру FAST, що в перекладі з англійської означає “швидко”. У цій абревіатурі зашифровані найпоширеніші симптоми інсульту: