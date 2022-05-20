Багато громадян не можуть відмовитися від солодощів. Іноді з такою проблемою зіштовхуються навіть лікарі, які розуміють всю шкоду надмірного споживання цукру.

Історією своєї боротьби з “цукровою залежністю” поділився анестезіолог і колумніст Тамал Рей. Він також пекар-самоучка, який ненавмисне захопився своїм хобі. Саме тому, за його словами, він жив подвійним життям – був лікарем та паралельно писав рецепти солодощів.

Протягом останнього року Тамал Рей намагався налагодити стосунки з цукром. Він скорочував його кількість, планував своє харчування – надавав перевагу квасолі, сочевиці та нуту, а також фруктам.

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– Тепер я намагаюся жити більш розміреним життям протягом тижня, але залишаю вихідні на випічку: вишневі пироги, яблучні крамбли, сирники. Я стежу, щоб вони були досить маленькими, – говорить Тамал Рей.

Як пояснює лікар, він намагається контролювати це бажання, а не калорії. Це рефлексивне бажання тягнутися до цукру як втіхи.

– Виявлення ситуацій, які призводять до переїдання цукру, і вжиття заходів, щоб пом’якшити їх, допомогло не тільки обмежити споживання цукру, але й схуднути та покращити моє психічне здоров’я, – говорить він.

Загалом він продовжує свою роботу у цьому напрямку і не чекає, що вона буде простою. Проте це не привід зупинятися.

Загалом лікарі радять обмежити споживання цукру в щоденному раціоні. Він призводить до ожиріння, діабету ІІ типу, проблем з зубами, шкірою.