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Контролював бажання: лікар розповів свою історію боротьби з цукровою залежністю

20 Травня 2022, 12:50
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
кекс, солодощі
Джерело: Depositphotos

Багато громадян не можуть відмовитися від солодощів. Іноді з такою проблемою зіштовхуються навіть лікарі, які розуміють всю шкоду надмірного споживання цукру.

Історією своєї боротьби з “цукровою залежністю” поділився анестезіолог і колумніст Тамал Рей. Він також пекар-самоучка, який ненавмисне захопився своїм хобі. Саме тому, за його словами, він жив подвійним життям – був лікарем та паралельно писав рецепти солодощів.

Протягом останнього року Тамал Рей намагався налагодити стосунки з цукром. Він скорочував його кількість, планував своє харчування – надавав перевагу квасолі, сочевиці та нуту, а також фруктам.

Зараз дивляться

– Тепер я намагаюся жити більш розміреним життям протягом тижня, але залишаю вихідні на випічку: вишневі пироги, яблучні крамбли, сирники. Я стежу, щоб вони були досить маленькими, – говорить Тамал Рей.

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Як пояснює лікар, він намагається контролювати це бажання, а не калорії. Це рефлексивне бажання тягнутися до цукру як втіхи.

– Виявлення ситуацій, які призводять до переїдання цукру, і вжиття заходів, щоб пом’якшити їх, допомогло не тільки обмежити споживання цукру, але й схуднути та покращити моє психічне здоров’я, – говорить він.

Загалом він продовжує свою роботу у цьому напрямку і не чекає, що вона буде простою. Проте це не привід зупинятися.

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Загалом лікарі радять обмежити споживання цукру в щоденному раціоні. Він призводить до ожиріння, діабету ІІ типу, проблем з зубами, шкірою.

Джерело
The Guardian
Теги
Здорове харчування, Солодощі
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