Ветерани Юлія Кирилова та Катерина Приймак в одній із серій нового освітнього серіалу “Люди з досвідом війни. Гідність. Взаємодія” розповідають про те, як коректно спілкуватися та ефективно підтримувати жінок, які захищають нашу країну.

Статистика

Згідно з даними з відкритих джерел, станом на початок 2024 року нашу країну захищали понад 45 тис. жінок-військовослужбовців, 4 тис. із них брали участь у боях нарівні з чоловіками. Ще 13 тис. українок мають статус учасниць бойових дій.

– Попри те що ці жінки вміють давати відсіч ворогу, у спілкуванні з цивільними вони часто стикаються зі стереотипами, нерозумінням їхнього досвіду та ігноруванням їхніх потреб, – зазначають експерти.

Зараз дивляться

Юлія та Катерина, зокрема, розповідають про незручну і навіть шкідливу для жіночого здоров’я форму, про упереджене ставлення офіцерів, невідповідність потребам жінок медичних послуг, відсутність “жіночих” напрямків у програмах реабілітації (наприклад, послуг гінеколога) тощо.

Стигматизація суспільством

На жаль, жінки-ветерани найбільше стигматизовані суспільством, оскільки в уявленні багатьох жінка і військова служба несумісні.

– Якщо ти чоловік-військовий, на тебе чекає вдома дружина, дитина. Це нікого не дивує. Але якщо ти жінка, що пішла воювати, а дитина залишилася з чоловіком, суспільство може сказати, що він – “ганчірка”, а мама – “покинула дитину”, “спить із мужиками на війні”, – з болем каже Катерина Приймак.

У цивільному житті жінки-ветерани стикаються з труднощами в пошуку психологічної підтримки та реабілітації. До того ж після повернення їх удома часто чекає не відпочинок, а домашня рутина, побутові та економічні проблеми, а подекуди ейджизм та суспільний осуд.

Правильна підтримка

Щоб виявити повагу до жінок-ветеранів, не говоріть: “Нащо тобі ця війна здалася, ти маєш з дітьми сидіти”, “Це не жіноча справа”, “Жінкам там робити нічого”, “Краще подумай про дітей”… Це травмує. Особливо за часів повномасштабної війни, коли жінки виконують завдання і несуть відповідальність нарівні з чоловіками.

Базові принципи реінтеграції жінок-ветеранів:

повага до неї, її досвіду та рішень;

толерантність та емпатія з боку оточення;

важливість ставлення до особистого простору, підтримка конкретного способу адаптації до цивільного життя.

Корисні контакти

Жінки з бойовим досвідом дещо інакше переживають процеси повернення в цивільне життя – їм важче реінтегруватися. Водночас жінки-ветерани частіше усвідомлюють важливість піклування про ментальне здоров’я, звертаються до фахівців, тож варто підтримувати такі наміри.

Ось контакти організацій, де готові підтримати та допомогти:

ГО “Вільний вибір” – (063) 64 64 991, vvybir.org.ua;

гаряча лінія кризової підтримки Українського ветеранського фонду – 0 800 33 20 29;

ветеранська спільнота Veteran Hub – veteranhub.com.ua;

ГО “Дівчата” – divchata.org;

БФ “Жінка і війна” – womanandwar.com;

БФ “Сильні” – sylni.org.;

ГО “Жіночий ветеранський рух” – uwvm.org.ua.