Наче нещодавно до нас прийшла мода на японські суші. Мода зазвичай проходить, та суші й досі тут. Вони шалено популярні серед українців завдяки гармонічному поєднанню смаків і поживній цінності.

Традиційний рецепт суші включає рис, приправлений оцтом, різноманітні начинки, серед яких переважають морські продукти, але можуть також входити м’ясо, овочі, гриби чи яйця. Часто суші огортаються водоростями.

Про окремі інгредієнти, їх поживні властивості, а також як зробити суші максимально корисними для здоров’я, розказав лікар-дієтолог Олег Швець.

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Рис

В суши використовується зазвичай короткозерновий білий рис. він містить вітаміни: тіамін, рибофлавін, В6, фолієву кислоту, а також кальцій, залізо, магній, фосфор та калій. Але в ньому багато крохмалю.

Щоб зробити суші кориснішими можна використовувати коричневий рис замість білого. Цільнозерновий рис має багато клітковини та більше природних поживних речовин. Однак не такий липкий, як очищений білий рис, тому суші з нього зробити складніше.

Морські водорості

У них багато біологічно активних сполук: поліфеноли, стерини, алкалоїди, флавоноїди, дубильні речовини, білки з незамінними амінокислотами та поліненасиченими жирними кислотами. Ці сполуки мають високу поживну цінність.

Полісахариди морських водоростей позитивно впливають на роботу кишкового тракту, але на відміну від клітковини вони некалорійні.

Та водночас деякі види морських водоростей містять небезпечно високу кількість йоду і шкідливих речовин, таких як миш’як.

Риба

Найкращим вибором є дикий лосось. В ньому містяться білки, корисні жири, вітаміни А, В6 і В12, рибофлавін, тіамін, мікроелементи магній, калій, фосфор, цинк та селен, фолієва кислота. Але можна використовувати будь-яку рибу.

Найбезпечнішою для вживання є варена риба, бо сира та недоварена може містити паразитів. Якщо ж використовувати сиру рибу, перед вживанням її потрібно заморозити, однак і в такому випадку не всі шкідливі бактерії та паразити будуть знищені.

Особливо сирої риби потрібно уникати вагітним, літнім людям, хворим на рак та діабет.

Ще одна негативна риса японської їжі – ртуть, що накопичується в рибі та морепродуктах. Рекомендується вживати близько 400 г риби на тиждень, при цьому перевагу віддавати оселедцю, лососю, трісці, форелі, саме вони накопичують найменшу кількість небезпечного металу.

Риба з дуже високим вмістом ртуті:

королівська скумбрія,

помаранчевий шорсткий окунь,

риба-меч,

черепична риба,

великоокий тунець.

Та вони, на щастя, майже не доступні в Україні.

Іще одна небезпека від суші,особливо для людей з гіпертонією, – сіль. Куплені в магазині чи ресторані суші можуть містити велику кількість солі та й прихованих. Адже до них часто додають сир, майонез, смажені інгредієнти, багато соєвого соусу, що має високий вміст натрію.

Та загалом, суші – це все ж таки здорова страва, за умови що всі інгредієнти прості та натуральні. А якщо готувати суші вдома, можна уникнути додавання великої кількості висококалорійних інгредієнтів, таких як вершковий сир, і обмежити вміст солі завдяки мінімальній кількості соєвого соусу.

Окрім риби та морепродуктів, як начинку до суші, можна додавати шматочки овочів чи фруктів, наприклад шматочки огірка, моркви, манго чи дині.

Джерело: Олег Швець