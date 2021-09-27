Втома та слабкість можуть свідчити не лише про брак сну, погане харчування чи виконання надважкої роботи. Забирати сили та заважати організмові нормально функціонувати можуть і повсякденні звички.
Науковці дослідили це питання та назвали речі, які виснажують організм щодня.
Топ-8 звичок, які виснажують
- Занадто емоційні шоу та фільми
Перегляд такого контенту – не найкращий спосіб відновити сили. Співчуття, злість, осуд – ці емоції викликатимуть додаткове збудження, через що організм не відпочиватиме.
- Великі інтервали між прийомами їжі
ШКТ треба час, щоб переробити їжу. Але паузи не мають бути занадто великими. Не отримавши чергову дозу харчів, організм шукатиме джерело енергії та черпатиме її з власних запасів.
- Безлад на робочому місці
Такий хаос лише відволікатиме, через що організм витрачатиме більше енергії. Тому робоче місце варто тримати у чистоті, також бажано оточити себе приємними речами.
- Багато вкладок на ноутбуці
Це перевантажуватиме не лише ноутбук, а й мозок, який постійно відволікатиметься на кожну з них.
- Звичка сутулитися
Через неправильну поставу виникає додатковий на тиск окремі групи м’язів, суглоби та зв’язки. Через це вони втомлюватимуться, а разом з ними і організм загалом.
- Занадто завчасне планування
З одного боку, це полегшує життя, але з іншого – обтяжує. Адже людина почувається прив’язаною до певного переліку справ. Це може викликати стурбованість та додатково виснажувати.
- Неправильне дихання
Звичка робити неглибокі вдихи може викликати кисневий голод клітин. Це також може викликати втому.
- Яскраве світло увечері та вночі
Воно додатково активізує мозок, через що останній не відпочиває. Крім того, це заважає виробленню мелатоніну під час сну.
Джерело: Huffpost