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Крадії енергії: звички, які виснажують організм

27 Вересня, 19:54 Людмила Грубнік
втома, сон
Джерело: Pixabay

Втома та слабкість можуть свідчити не лише про брак сну, погане харчування чи виконання надважкої роботи. Забирати сили та заважати організмові нормально функціонувати можуть і повсякденні звички.

Науковці дослідили це питання та назвали речі, які виснажують організм щодня.

Топ-8 звичок, які виснажують

  • Занадто емоційні шоу та фільми

Перегляд такого контенту – не найкращий спосіб відновити сили. Співчуття, злість, осуд – ці емоції викликатимуть додаткове збудження, через що організм не відпочиватиме.

  • Великі інтервали між прийомами їжі

ШКТ треба час, щоб переробити їжу. Але паузи не мають бути занадто великими. Не отримавши чергову дозу харчів, організм шукатиме джерело енергії та черпатиме її з власних запасів.

  • Безлад на робочому місці

Такий хаос лише відволікатиме, через що організм витрачатиме більше енергії. Тому робоче місце варто тримати у чистоті, також бажано оточити себе приємними речами.

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  • Багато вкладок на ноутбуці

Це перевантажуватиме не лише ноутбук, а й мозок, який постійно відволікатиметься на кожну з них.

  • Звичка сутулитися

Через неправильну поставу виникає додатковий на тиск окремі групи м’язів, суглоби та зв’язки. Через це вони втомлюватимуться, а разом з ними і організм загалом.

  • Занадто завчасне планування

З одного боку, це полегшує життя, але з іншого – обтяжує. Адже людина почувається прив’язаною до певного переліку справ. Це може викликати стурбованість та додатково виснажувати.

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  • Неправильне дихання

Звичка робити неглибокі вдихи може викликати кисневий голод клітин. Це також може викликати втому.

  • Яскраве світло увечері та вночі

Воно додатково активізує мозок, через що останній не відпочиває. Крім того, це заважає виробленню мелатоніну під час сну.

Джерело: Huffpost

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Поради , Шкідливі звички
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