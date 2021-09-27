Втома та слабкість можуть свідчити не лише про брак сну, погане харчування чи виконання надважкої роботи. Забирати сили та заважати організмові нормально функціонувати можуть і повсякденні звички.

Науковці дослідили це питання та назвали речі, які виснажують організм щодня.

Топ-8 звичок, які виснажують

Занадто емоційні шоу та фільми

Перегляд такого контенту – не найкращий спосіб відновити сили. Співчуття, злість, осуд – ці емоції викликатимуть додаткове збудження, через що організм не відпочиватиме.

Великі інтервали між прийомами їжі

ШКТ треба час, щоб переробити їжу. Але паузи не мають бути занадто великими. Не отримавши чергову дозу харчів, організм шукатиме джерело енергії та черпатиме її з власних запасів.

Безлад на робочому місці

Такий хаос лише відволікатиме, через що організм витрачатиме більше енергії. Тому робоче місце варто тримати у чистоті, також бажано оточити себе приємними речами.

Багато вкладок на ноутбуці

Це перевантажуватиме не лише ноутбук, а й мозок, який постійно відволікатиметься на кожну з них.

Звичка сутулитися

Через неправильну поставу виникає додатковий на тиск окремі групи м’язів, суглоби та зв’язки. Через це вони втомлюватимуться, а разом з ними і організм загалом.

Занадто завчасне планування

З одного боку, це полегшує життя, але з іншого – обтяжує. Адже людина почувається прив’язаною до певного переліку справ. Це може викликати стурбованість та додатково виснажувати.

Неправильне дихання

Звичка робити неглибокі вдихи може викликати кисневий голод клітин. Це також може викликати втому.

Яскраве світло увечері та вночі

Воно додатково активізує мозок, через що останній не відпочиває. Крім того, це заважає виробленню мелатоніну під час сну.

Джерело: Huffpost