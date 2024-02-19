У суспільстві панує думка, що день слід починати з кави, бо вона бадьорить, а закінчувати чаєм, бо він має заспокійливі властивості.

Однак вчені виявили, що чай має складніший вплив на людський організм. Він здатний як заспокоювати, так і бадьорити.

Зосередження завдяки чаю

Одним з ключових компонентів чаю, який викликає зацікавленість науковців, є катехін EGCG.

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Дослідження, проведені за допомогою електроенцефалограми (ЕЕГ), показали, що після споживання чаю із цим катехіном, спостерігається зростання альфа-, бета- та тета-активності мозку.

Ці хвилі свідчать про спокійний та одночасно зосереджений стан.

Чай допомагає концентруватися на важливих задачах

L-Теанін, інший компонент чаю, здатний проникати в мозок через кровотік та впливати на центральну систему управління стресом.

Вчені вважають, що цей елемент може заспокоювати мозок вибірково. Таким чином він допомагає сконцентруватися на важливих завданнях.

L-Теанін в поєднанні з кофеїном може тимчасово покращувати ефективність робочої пам’яті та швидкість реакції.

Він також знижує рівень гормону кортизолу та реакцію на стрес.

Джерело: Harvard College