Завдяки високому вмісту кофеїну, кава може впливати на процес розщеплення та засвоєння ліків. Які препарати медики не рекомендують поєднувати з напоєм – у матеріалі Факти ICTV.

10 випадків, коли не варто поєднувати ліки з кавою

Ліки для щитоподібної залози

Щоб збалансувати гормональний рівень при гіпотиреозі, пацієнтам призначають препарати для щитоподібної залози.

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Проте вживання кави одночасно з цими ліками може зменшити їхню концентрацію, внаслідок чого їхня ефективність знижується вдвічі.

Препарати проти застуди та алергії

Кава є активним стимулятором нервової системи, тому може спричинити безсоння, якщо її споживати разом із ліками проти алергії або застуди. Наприклад, з псевдоефедрином.

Ліки проти діабету

Вживання кави разом із ліками проти діабету загрожує погіршити стан людей із цією хворобою, передусім через стрибок рівня цукру в крові.

Препарати проти Альцгеймера

Кофеїн може впливати на ефективність донепезилу, ривастигміну і галантаміну проти хвороби Альцгеймера, оскільки кофеїн ускладнює надходження активних речовин у мозок і погіршує їхній захисний ефект.

Ліки від астми

Споживання кави або інших напоїв з високим вмістом кофеїну може викликати головний біль та збільшити ризик побічних ефектів від бронхолітиків.

Препарати проти остеопорозу

Щоб отримати максимальну користь від ризедронату або ібандронату, лікарі рекомендують приймати препарати перед прийомом їжі або напоїв з високим вмістом кофеїну. Особливо це стосується жінок у менопаузі.

При гіпертонії

Споживання кави разом з препаратами проти високого артеріального тиску (наприклад, фелодипін) також може зменшити їхню ефективність.

Антидепресанти

Люди, які приймають антидепресанти, також повинні бути обережні з вживанням кави. Наприклад, флувоксамін, амітриптилін, есциталопрам та іміпрамін, можуть по-різному метаболізуватися, якщо пити їх одночасно з кавою.

А деякі з них, зокрема флувоксамін, здатні викликати побічний ефект, як-от прискорене серцебиття та безсоння.

Антипсихотичні препарати

Так само, як і антидепресанти, засоби, які лікують шизофренію та інші психічні розлади – фенотіазин, клозапін, галоперидол і оланзапін – не варто поєднувати з кавою, аби не спровокувати нервовий зрив чи інші проблеми психічного здоров’я.

Мелатонін

Природний гормон, який виробляє наше тіло, сигналізує мозку, коли настає час відпочити. Однак кава пригнічує дію мелатоніну, тому заснути навряд чи вдасться.

Джерело: Health