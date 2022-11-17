Команда вчених Колумбійського університету в штаті Нью-Йорк провела успішні випробування методу з лікування важкодоступних пухлин мозку.

Повідомляється, що йдеться про спеціальну імплантовану під шкіру помпу, яка через катетер вводить протиракові препарати безпосередньо в новоутворення в мозку.

Зазначається, що подібна терапія зарекомендувала себе як безпечна і така, що має потенціал для лікування важких онкологічних випадків.

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– Гліобластома – найпоширеніший тип злоякісної хвороби мозку. Хоча вона рідко дає метастази, але є однією з найагресивніших, оскільки важко піддається усуненню, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що позбутися усіх ракових клітин в мозку при такій патології хірургам надзвичайно складно. Ситуація ускладнюється ще й тим, що високоефективні протиракові препарати втрачають свою користь, оскільки не можуть в достатній кількості пройти через кровоносні судини мозку, що мають значну вибірковість у тому, які речовини можуть через них проходити.

До цього часу вчені намагалися вирішити проблему за допомогою помпи, яка здатна доставляти ліки в обхід кровоносної системи. Тепер же цю технологію вдалося вдосконалити і це дало обнадійливі результати.

Повідомляється, що під час експерименту вчені випробовували новітній пристрій, а також протираковий препарат топотекан на п’яти добровольцях. Їм імплантували насос протягом чотирьох тижнів і вводили препарат в пухлини 48 годин поспіль раз на тиждень.

За пацієнтами спостерігали протягом року після видалення імплантатів. За цей час у жодного з учасників не спостерігалося серйозних побічних ефектів лікування. З помірних наслідків був біль у місці розрізу, втома і головний біль, які з часом минали.

Зазначається, що гістологічний аналіз показав, що топотекан суттєво знизив розростання ракових клітин у всіх пацієнтів. Отже, поки що терапія здається виправданою, але потрібні ще випробування з більшою кількістю учасників, щоб говорити впевнено, резюмують вчені.

Джерело: LANCET ONCOLOGY