У Києві зібрано рекордну кількість донорської крові. Київський центр крові повідомив, що тимчасово перериває прийом донорів: повністю забір крові поновиться 9 березня.

Донорам потрібен відпочинок, вони мають відновити сили, а співробітникам Центру за цей час обстежать та перероблять вже набрану кров.

Наразі запасів не просто достатньо – зібрати такі резерви крові за мирних часів не вдавалося ніколи.

Із 9 березня донорську кров будуть приймати на правобережній та лівобережній частинах міста:

вул. Максима Берлинського, 12 (8:00 – 16:00) – заготівля донорської крові та компонентів крові: плазма, тромбоцити (правий берег).

– заготівля донорської крові та компонентів крові: плазма, тромбоцити (правий берег). вул. Петра Запорожця, 26 (8:00 – 16:00) – заготівля донорської крові (лівий берег).

Інформація та довідки за телефонами: 093 199 34 16; 044-453-73-55; 044-468-27-80.

Потенційних донорів, які хочуть здати кров, просять не йти самостійно до центрів здачі крові, а попередньо реєструватися.

Після цього людині надійде запрошення.

Лише після цього вона має прийти до центру.

Таке рішення ухвалили для того, щоб громадяни залишалися у безпеці.

Записуватися у резерв на донацію можна через платформу від DonorUA.