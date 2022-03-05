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Кров у Києві не приймають до 9 березня: такої кількості у мирні часи ніколи не збирали

5 Березня 2022, 14:12
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
донорство крови
Джерело: Depositphotos

У Києві зібрано рекордну кількість донорської крові. Київський центр крові повідомив, що тимчасово перериває прийом донорів: повністю забір крові поновиться 9 березня.

Донорам потрібен відпочинок, вони мають відновити сили, а співробітникам Центру за цей час обстежать та перероблять вже набрану кров.

Наразі запасів не просто достатньо – зібрати такі резерви крові за мирних часів не вдавалося ніколи.

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Із 9 березня донорську кров будуть приймати на правобережній та лівобережній частинах міста:

  • вул. Максима Берлинського, 12 (8:00 – 16:00) – заготівля донорської крові та компонентів крові: плазма, тромбоцити (правий берег).
  • вул. Петра Запорожця, 26 (8:00 – 16:00) – заготівля донорської крові (лівий берег).

Інформація та довідки за телефонами: 093 199 34 16; 044-453-73-55; 044-468-27-80.

Потенційних донорів, які хочуть здати кров, просять не йти самостійно до центрів здачі крові, а попередньо реєструватися.

Після цього людині надійде запрошення.

Лише після цього вона має прийти до центру.

Таке рішення ухвалили для того, щоб громадяни залишалися у безпеці.

Записуватися у резерв на донацію можна через платформу від DonorUA.

Джерело
КМДА
Теги
Донорство
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