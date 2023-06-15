Експерти Міністерства охорони здоров’я України дали роз’яснення щодо очищення колодязів і свердловин на територіях, які зазнали затоплення внаслідок теракту російських окупантів на Каховській ГЕС.

– Висока вода змивала все на своєму шляху. Ґрунт зі збудниками кишкових інфекцій, фекалії тварин і людей, добрива (наприклад, азотні) та інші забруднення могли потрапити в ці джерела води, – пояснили в МОЗ.

За словами експертів, усі ці чинники можуть зробити колодязі та свердловини непридатними для використання на багато місяців після затоплення. Тому медики рекомендують відмовитися від вживання води з колодязів і каптажів.

Згідно з методикою, воду з колодязів доведеться відкачати, очистити стіни від нальоту, а дно – від осаду та сміття, потім – продезінфікувати. Після цього потрібно заповнити резервуар і знову відкачати воду.

Користуватися колодязем можна тільки після подальшого заповнення і проведення лабораторного контролю води. До речі, процедуру очищення потрібно проводити раз на рік.

У МОЗ закликають не використовувати воду з природних джерел доти, доки фахівці Центрів контролю та профілактики хвороб не проведуть її лабораторне тестування на вміст небезпечних речовин і збудників хвороб.