Експерти з оцінки розширення моделі здоров’я населення BSW HWC назвали три ледь помітних симптоми інсульту, які ви можете пропустити, але ніколи не повинні ігнорувати.

– Невиразне мовлення, слабкість і опущення одного боку обличчя – поширені симптоми інсульту, які легше виявити. Однак деякі ознаки інсульту більш тонкі, – зазначають фахівці.

Порушення рівноваги

За словами експертів, однією з цих більш приглушених ознак інсульту є раптова втрата координації, проблеми під час ходьби, порушення рівноваги, запаморочення, нудота та/або блювання.

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Проблеми із зором

Ще одну тонку ознаку інсульту можна побачити в очах, стверджують експерти. Раптово виникла проблема із зором на одне або обидва ока, що свідчить про ураження потиличних часток, розташованих у задній частині мозку.

Головний біль

Головний біль є стандартною скаргою у людей, які перенесли ішемічний інсульт, за якого тромб перекриває доступ крові до мозку.

За словами експертів, ішемічні інсульти належать до числа найпоширеніших і становлять приблизно 85% усіх інсультів. За цієї патології можуть спостерігатися сильні раптові головні болі та зниження рівня свідомості.

Геморагічний інсульт, на частку якого припадає решта 15% інсультів, виникає, коли кровоносна судина в головному мозку проривається і призводить до внутрішньочерепної кровотечі.

– Тоді ви маєте справу з раптовим головним болем, який можна охарактеризувати як найсильніший головн ий біль у вашому житті, – пояснюють експерти.

За їхніми словами, деякі ознаки та симптоми, що спостерігаються під час ішемічних інсультів, можуть вказувати на можливість розриву аневризми і необхідно негайно звернутися по медичну допомогу.

Джерело: Express