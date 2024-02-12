Експерти з оцінки розширення моделі здоров’я населення BSW HWC назвали три ледь помітних симптоми інсульту, які ви можете пропустити, але ніколи не повинні ігнорувати.
– Невиразне мовлення, слабкість і опущення одного боку обличчя – поширені симптоми інсульту, які легше виявити. Однак деякі ознаки інсульту більш тонкі, – зазначають фахівці.
Порушення рівноваги
За словами експертів, однією з цих більш приглушених ознак інсульту є раптова втрата координації, проблеми під час ходьби, порушення рівноваги, запаморочення, нудота та/або блювання.
Проблеми із зором
Ще одну тонку ознаку інсульту можна побачити в очах, стверджують експерти. Раптово виникла проблема із зором на одне або обидва ока, що свідчить про ураження потиличних часток, розташованих у задній частині мозку.
Головний біль
Головний біль є стандартною скаргою у людей, які перенесли ішемічний інсульт, за якого тромб перекриває доступ крові до мозку.
За словами експертів, ішемічні інсульти належать до числа найпоширеніших і становлять приблизно 85% усіх інсультів. За цієї патології можуть спостерігатися сильні раптові головні болі та зниження рівня свідомості.
Геморагічний інсульт, на частку якого припадає решта 15% інсультів, виникає, коли кровоносна судина в головному мозку проривається і призводить до внутрішньочерепної кровотечі.
– Тоді ви маєте справу з раптовим головним болем, який можна охарактеризувати як найсильніший головн ий біль у вашому житті, – пояснюють експерти.
За їхніми словами, деякі ознаки та симптоми, що спостерігаються під час ішемічних інсультів, можуть вказувати на можливість розриву аневризми і необхідно негайно звернутися по медичну допомогу.
Джерело: Express