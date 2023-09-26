Гастроентеролог Гармоні Еллісон оцінила поживну цінність протеїнових батончиків, які багато хто розцінює, як корисний для перекусу продукт.

– Я ніколи не їм протеїнові батончики. Вони піддаються високому ступеню обробки і містять безліч добавок, корисність яких невідома. Крім того, вони дуже калорійні, з високим вмістом цукрів, – пояснила медик.

За словами фахівця, більшості дорослих щодня потрібно близько 0,75 г білка на кілограм ваги тіла. Щоб досягти такого рівня, можна щодня з’їдати дві порції м’яса, риби, горіхів або тофу.

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Однак, як зазначила експертка, дієта з високим вмістом м’яса пов’язана з підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань, діабету, деяких видів раку.

Саме тому найкращими білковими альтернативами протеїновим батончикам є горох, боби, сочевиця, горіхи, гарбузове насіння або арахісове масло.

Експерти Національної служби охорони здоров’я Великої Британії стверджують, що фруктові та овочеві закуски – завжди найкращий вибір для перекусу. Деякі рекомендації включають в себе:

йогурт із часточками мандарина;

цукровий горошок з нежирним хумусом;

пюре з авокадо і вареного яйця;

перець і нежирний хумус.

Органи охорони здоров’я кажуть, що для тих, хто має обмаль часу, гарним вибором можуть бути прості рисові коржі.

Якщо ви купуєте інші закуски, зверніть увагу на упаковку та етикетки із зазначенням харчової цінності, які також можуть допомогти вам зробити здоровіший вибір, зазначають у Національній службі охорони здоров’я.

Джерело: Express