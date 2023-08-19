Лікарка назвала персик диво-фруктом, який, завдяки наявності фенольних сполук, може суттєво зменшити ризик розвитку раку молочної залози.

Дослідження, проведене 2014 року й опубліковане в Journal of Nutritional Biochemistry, показало, що саме фенольні сполуки, які є в персику, ефективно пригнічують ріст ракових клітин молочної залози.

Дієтолог Тріста Бест узагалі вважає, що фрукти, нарівні з овочами, мають становити основу нашого раціону. Вони – джерело вітамінів і цінних мікроелементів. Але персики в особливій пошані у дієтологів, їх навіть називають фруктами, що вбивають ракові клітини.

Персики містять цілий букет цінних для організму речовин, зокрема каротиноїди та кавову кислоту, що діють як потужні антиоксиданти.

Речовини, які містяться в персиках, наче загоюють окислювальні ушкодження в клітинах, завдані вільними радикалами, і тим самим запобігають можливому розвитку пухлинних процесів в організмі, зокрема в молочній залозі.

Поліфенольні смоли в складі персика зміцнюють імунну систему, зменшують запальні процеси та захищають організм від вільних радикалів.

Дієтологиня рекомендує вживати на день 2-3 плоди.

Стиглі персики додають у коктейлі, пироги, їдять одразу з дерева.

Ці кісточкові плоди можуть бути прекрасним доповненням і до солодких, і до солоних страв.

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Джерело: Eat This, Not That