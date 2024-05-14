Згідно з даними Всесвітньої організації з дослідження інсультів, у 62% випадків хвороба вражає людей до 70 років, які помирають або назавжди стають непрацездатними.
Але за останні роки інсульт значно помолодшав. Експерти розповіли, як і чому він виникає, а також нагадали, як можна отримати в Україні безкоштовне лікування.
Що таке інсульт: причини та фактори ризику
Інсульт є гострим станом, коли кровообіг у головному мозку порушується. У 85% випадків хвороба виникає внаслідок закупорки артерій (ішемічний інсульт), а в 15% — розрив артерій та крововилив (геморагічний інсульт).
Серед найбільш поширених причин ішемічного інсульту — захворювання судин (атеросклероз) і серця (фібриляція передесердь).
Але онкологічні захворювання, порушення згортання крові, інфекційні процеси (наприклад, Covid-19), генетичні та інші хвороби також можуть на це впливати.
Ризик інсульту зростає з віком, статтю, спадковістю, а також за наявності високого кров’яного тиску, хвороб серця, діабету, ожиріння, вживання алкоголю і сигарет та недостатньої фізичної активності.
Як розпізнати інсульт
Попереджувальні сигнали можуть вказувати на недостатнє забезпечення мозку киснем і з’являтися раптово. Щоб вчасно ідентифікувати хворобу, потрібно знати основні симптоми:
- асиметрія обличчя. Попросіть людину посміхнутись — якщо обличчя буде несиметричне, є проблема;
- слабкість рук. Нехай постраждалий спробує підняти обидві руки;
- порушення мовлення. Попросіть повторити просте речення.
За наявності хоча б однієї з цих ознак потрібно негайно звертатися до лікаря або викликати швидку.
Лікування інсульту
Україна внесла медичну допомогу при гострому мозковому інсульті до Програми медичних гарантій.
Людина з підозрою на інсульт отримує безкоштовну діагностику, а у разі підтвердження діагнозу — безоплатне лікування.
Пам’ятайте, що у 90% випадків інсульту можна запобігти, якщо скоригувати деякі фактори ризику. Експерти нагадують основні рекомендації лікарів:
- регулярний контроль артеріального тиску для вчасного виявлення можливих змін;
- у разі гіпертензії, діабету і хвороби серця приймайте відповідні препарати;
- для перевірки рівня ліпідів проходьте обстеження;
- дотримуйтесь збалансованого харчування;
- будьте фізично активними та відмовтеся від шкідливих звичок (куріння та споживання алкоголю);
- якщо виникає стрес або депресія, звертайтеся до психолога чи іншого фахівця.