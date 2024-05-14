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Лікарі розповіли, чому виникає інсульт та як отримати безоплатне лікування в Україні

14 Травня 2024, 15:21
Марина Мелехова редактор
інсульт
Джерело: Depositphotos

Згідно з даними Всесвітньої організації з дослідження інсультів, у 62% випадків хвороба вражає людей до 70 років, які помирають або назавжди стають непрацездатними.

Але за останні роки інсульт значно помолодшав. Експерти розповіли, як і чому  він виникає, а також нагадали, як можна отримати в Україні безкоштовне лікування.

Що таке інсульт: причини та фактори ризику

Інсульт є гострим станом, коли кровообіг у головному мозку порушується. У 85% випадків хвороба виникає внаслідок закупорки артерій (ішемічний інсульт), а в 15% — розрив артерій та крововилив (геморагічний інсульт).

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Серед найбільш поширених причин ішемічного інсульту — захворювання судин (атеросклероз) і серця (фібриляція передесердь).

Але онкологічні захворювання, порушення згортання крові, інфекційні процеси (наприклад, Covid-19), генетичні та інші хвороби також можуть на це впливати.

Ризик інсульту зростає з віком, статтю, спадковістю, а також за наявності високого кров’яного тиску, хвороб серця, діабету, ожиріння, вживання алкоголю і сигарет та недостатньої фізичної активності.

Як розпізнати інсульт

Попереджувальні сигнали можуть вказувати на недостатнє забезпечення мозку киснем і з’являтися раптово. Щоб вчасно ідентифікувати хворобу, потрібно знати основні симптоми:

  • асиметрія обличчя. Попросіть людину посміхнутись — якщо обличчя буде несиметричне, є проблема;
  • слабкість рук. Нехай постраждалий спробує підняти обидві руки;
  • порушення мовлення. Попросіть повторити просте речення.

За наявності хоча б однієї з цих ознак потрібно негайно звертатися до лікаря або викликати швидку.

графіка інсульт

Лікування інсульту

Україна внесла медичну допомогу при гострому мозковому інсульті до Програми медичних гарантій.

Людина з підозрою на інсульт отримує безкоштовну діагностику, а у разі підтвердження діагнозу — безоплатне лікування.

Пам’ятайте, що у 90% випадків інсульту можна запобігти, якщо скоригувати деякі фактори ризику. Експерти нагадують основні рекомендації лікарів:

  • регулярний контроль артеріального тиску для вчасного виявлення можливих змін;
  • у разі гіпертензії, діабету і хвороби серця приймайте відповідні препарати;
  • для перевірки рівня ліпідів проходьте обстеження;
  • дотримуйтесь збалансованого харчування;
  • будьте фізично активними та відмовтеся від шкідливих звичок (куріння та споживання алкоголю);
  • якщо виникає стрес або депресія, звертайтеся до психолога чи іншого фахівця.
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Джерело
МОЗ
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