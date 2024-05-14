Згідно з даними Всесвітньої організації з дослідження інсультів, у 62% випадків хвороба вражає людей до 70 років, які помирають або назавжди стають непрацездатними.

Але за останні роки інсульт значно помолодшав. Експерти розповіли, як і чому він виникає, а також нагадали, як можна отримати в Україні безкоштовне лікування.

Що таке інсульт: причини та фактори ризику

Інсульт є гострим станом, коли кровообіг у головному мозку порушується. У 85% випадків хвороба виникає внаслідок закупорки артерій (ішемічний інсульт), а в 15% — розрив артерій та крововилив (геморагічний інсульт).

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Серед найбільш поширених причин ішемічного інсульту — захворювання судин (атеросклероз) і серця (фібриляція передесердь).

Але онкологічні захворювання, порушення згортання крові, інфекційні процеси (наприклад, Covid-19), генетичні та інші хвороби також можуть на це впливати.

Ризик інсульту зростає з віком, статтю, спадковістю, а також за наявності високого кров’яного тиску, хвороб серця, діабету, ожиріння, вживання алкоголю і сигарет та недостатньої фізичної активності.

Як розпізнати інсульт

Попереджувальні сигнали можуть вказувати на недостатнє забезпечення мозку киснем і з’являтися раптово. Щоб вчасно ідентифікувати хворобу, потрібно знати основні симптоми:

асиметрія обличчя . Попросіть людину посміхнутись — якщо обличчя буде несиметричне, є проблема;

. Попросіть людину посміхнутись — якщо обличчя буде несиметричне, є проблема; слабкість рук . Нехай постраждалий спробує підняти обидві руки;

. Нехай постраждалий спробує підняти обидві руки; порушення мовлення. Попросіть повторити просте речення.

За наявності хоча б однієї з цих ознак потрібно негайно звертатися до лікаря або викликати швидку.

Лікування інсульту

Україна внесла медичну допомогу при гострому мозковому інсульті до Програми медичних гарантій.

Людина з підозрою на інсульт отримує безкоштовну діагностику, а у разі підтвердження діагнозу — безоплатне лікування.

Пам’ятайте, що у 90% випадків інсульту можна запобігти, якщо скоригувати деякі фактори ризику. Експерти нагадують основні рекомендації лікарів: