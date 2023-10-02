Багатьом з нас добре відоме бажання: відпочити годину-дві в середині дня, особливо після смачного обіду.

Однак часто з’являється неприємне відчуття, коли післяобідній сон залишає ще гірший стан, ніж до нього. Людина стає дезорієнтованою, розбитою та зі зниженою мотивацією до будь-яких справ.

Наукові дослідження показують, що денна дрімота може покращити ваше самопочуття, якщо робити це правильно.

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Сомнологи розповіли, як післяобідній сон може вплинути на ваш день та як ви можете отримати від нього максимум користі.

Челсі Роршайб, доктор філософії, головний експерт зі сну та нейробіолог фірми Wesper, що займається тестуванням сну, розповіла, що дослідження насправді дають доволі неоднозначні результати, тож багато насправді залежить від ситуації та фізіології конкретної людини.

Вона каже, що люди, які загалом здорові та мають хорошу якість сну вночі, як правило, отримують користь від короткого сну протягом дня.

У таких людей покращується здоров’я мозку та серця, і вони можуть жити довше.

Недовгий “потужний сон” (power nap) на 10-20 хвилин може позитивно впливати на когнітивні здібності, підняти настрій, підвищити продуктивність та зарядити енергією.

Лікарі стверджують, що такий короткий сон може бути більш ефективним, ніж прийом кофеїну, коли вам необхідна концентрація, але ви відчуваєте сильну втому.

Крім того, довготривалий денний сон може призводити до проблем зі здоров’ям, оскільки він може погіршувати якість нічного сну.

Тривалий денний відпочинок часто відзначається різними порушеннями сну, такими як апноє (порушення дихання) під час сну.

За словами доктора Раджа Дасгупти, головного медичного консультанта Sleep Advisor, важливо, щоб післяобідній сон не перевищував 30 хв, аби запобігти переходу до більш глибокої стадії сну.

Він стверджує, що саме сон тривалістю понад 30 хвилин створює ризик виникнення інерції сну, коли ви прокидаєтеся від глибокого сну, відчуваючи себе більш втомленим і сонливим, ніж перед цим.

Доктор Роршайб пояснює, що постійна потреба у тривалому денному сні може бути симптомом погіршення здоров’я.

Крім того сам по собі тривалий денний сон може провокувати проблеми зі здоров’ям, адже він погіршує якість сну вночі.

Тривалий денний сон часто супроводжується різноманітними розладами сну, такими як апное (порушення дихання) уві сні.

В свою чергу апное підвищує ризик розвитку різних хронічних захворювань і ранньої смерті, не кажучи про те, що такий сон дійсно робить людину більш втомленою.

Такий поганий, проте тривалий денний сон може завадити засинанню вночі, спричиняючи нічне безсоння, що зазвичай призводить до бажання відновити сили вдень.

Доктор Дасгупта зауважує, що постійне бажання довгого денного сну також може свідчити про можливі проблеми зі здоров’ям вашого організму.

Він каже, що якщо вам потрібен тривалий або багаторазовий сон, щоб виспатися протягом дня, можливо, у вас є розлад сну або стану здоров’я.

Для маленьких дітей денний сон якраз є нормою. Їм загалом потрібно більше годин сну, ніж дорослим, ця потреба зменшується з віком.