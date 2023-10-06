Сімейна лікарка, терапевт Людмила Сердюк у коментарі Фактам ICTV розповіла, чому такою корисною є мойва, яку можна сміливо включати в раціон тим, хто худне.

– Мойва справді стане справжнім порятунком для тих, хто хоче худнути не тільки смачно, а й з користю для здоров’я. У 100 г цих ласощів всього 116 ккал, – зазначила медик.

За словами терапевта, мойва цінна насамперед тим, що в ній міститься велика кількість білка, який організм легко засвоює.

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Крім того, ця невеличка рибка справжнє джерело кальцію – мікроелемента, без якого неможливо уявити здорові кістки та зуби. До того ж кальцій включено до складного механізму м’язової активності та передачі нервових імпульсів.

За словами Людмили Сердюк, дієтологи дуже цінують мойву за поліненасичені жирні кислоти омега-3, що містяться в ній, які є вкрай важливими для профілактики тромбозу і регуляції артеріального тиску.

І, нарешті, мойва дарує нам мікроелементи, які організм отримує тільки з їжі, оскільки сам не може їх продукувати. Йдеться про метіонін, лізин, треонін і цистеїн.

Важливо зазначити, що, за словами лікаря, протипоказань до вживання мойви практично немає.