Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Cпецтеми Відео
Актуально

Лікарське божевілля: рівень споживання антибіотиків у світі збільшився на 46%

17 Листопада 2021, 10:03
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
таблетки
Джерело: Depositphotos

За останні два десятиліття світові темпи споживання антибіотиків збільшилися на 46%. Це показало перше за своїми масштабами дослідження, яке охопило 204 країни з 2000 по 2018 роки. Ініціатором проекту виступило Глобальне дослідження стійкості до протимікробних препаратів (GRAM).

Тим часом, надмірне і неналежне використання антибіотичних препаратів є важливим фактором розвитку лікарсько-стійких інфекцій.

Читайте також:
Лікарське божевілля: рівень споживання антибіотиків у світі збільшився на 46%Чи можна приймати антибіотики при Covid-19 – пояснює лікар

У дослідженні представлений порівняльний аналіз загальних показників споживання антибіотиків людьми в усьому світі, виражених в метриці певних добових доз ВООЗ на 1 000 чоловік в день. Це відповідає частці людей, які отримують антибіотики протягом одного дня в конкретній країні.

– Розуміння моделей глобального споживання антибіотиків може допомогти нам вирішити ряд проблем громадського здоров’я, від боротьби з лікарсько-стійкими інфекціями до надання доступу до базового лікування, – зазначила автор дослідження, представник GRAM Енні Браун.

Основні висновки:

  • найвищі рівні споживання антибіотиків спостерігалися в Північній Америці, Європі та на Близькому Сході
  • найнижчі рівні – країнах Африки на південь від Сахари і деяких частинах Південно-Східної Азії
  • загальні рівні споживання антибіотиків в різних країнах розрізняються майже в десять разів: від 5,0 до 45,9 добової дози на 1 000 населення в день
  • у країнах з високим рівнем доходу рівень споживання залишався стабільним в період з 2000 по 2018 роки
  • у країнах з низьким і середнім рівнями доходів в період з 2000 по 2018 роки спостерігалося зростання на 76%.
  • найбільше зростання споживання антибіотиків, на 111%, спостерігалося в регіоні Північної Африки і Близького Сходу і в Південній Азії.
  • найвищі показники споживання пеніциліну широкого спектру дії спостерігалися в регіонах з високим рівнем доходів, а найнижчі – в Південній Азії.

Автори дослідження переконані, що абсолютно необхідно обмежити непотрібний попит на антибіотики і боротися зі стійкістю до протимікробних препаратів за рахунок поліпшення питної води і санітарії, охоплення вакцинами і доступності швидких діагностичних тестів, а також розширення доступу до антибіотиків і управління ними, коли і де вони необхідні.

Джерело
MedicalXpress
Теги
Антибіотики , ВООЗ , Наукові дослідження
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка