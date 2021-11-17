За останні два десятиліття світові темпи споживання антибіотиків збільшилися на 46%. Це показало перше за своїми масштабами дослідження, яке охопило 204 країни з 2000 по 2018 роки. Ініціатором проекту виступило Глобальне дослідження стійкості до протимікробних препаратів (GRAM).

Тим часом, надмірне і неналежне використання антибіотичних препаратів є важливим фактором розвитку лікарсько-стійких інфекцій.

У дослідженні представлений порівняльний аналіз загальних показників споживання антибіотиків людьми в усьому світі, виражених в метриці певних добових доз ВООЗ на 1 000 чоловік в день. Це відповідає частці людей, які отримують антибіотики протягом одного дня в конкретній країні.

– Розуміння моделей глобального споживання антибіотиків може допомогти нам вирішити ряд проблем громадського здоров’я, від боротьби з лікарсько-стійкими інфекціями до надання доступу до базового лікування, – зазначила автор дослідження, представник GRAM Енні Браун.

Основні висновки:

найвищі рівні споживання антибіотиків спостерігалися в Північній Америці, Європі та на Близькому Сході

найнижчі рівні – країнах Африки на південь від Сахари і деяких частинах Південно-Східної Азії

частинах Південно-Східної Азії загальні рівні споживання антибіотиків в різних країнах розрізняються майже в десять разів : від 5,0 до 45,9 добової дози на 1 000 населення в день

: від 5,0 до 45,9 добової дози на 1 000 населення в день у країнах з високим рівнем доходу рівень споживання залишався стабільним в період з 2000 по 2018 роки

в період з 2000 по 2018 роки у країнах з низьким і середнім рівнями доходів в період з 2000 по 2018 роки спостерігалося зростання на 76%.

на 76%. найбільше зростання споживання антибіотиків, на 111%, спостерігалося в регіоні Північної Африки і Близького Сходу і в Південній Азії.

спостерігалося в регіоні Північної Африки і Близького Сходу і в Південній Азії. найвищі показники споживання пеніциліну широкого спектру дії спостерігалися в регіонах з високим рівнем доходів, а найнижчі – в Південній Азії.

Автори дослідження переконані, що абсолютно необхідно обмежити непотрібний попит на антибіотики і боротися зі стійкістю до протимікробних препаратів за рахунок поліпшення питної води і санітарії, охоплення вакцинами і доступності швидких діагностичних тестів, а також розширення доступу до антибіотиків і управління ними, коли і де вони необхідні.