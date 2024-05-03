Науковці навчили штучний інтелект визначати, чи потребує пацієнт, який бореться з раком, підтримки психічного здоров’я.

Як працює модель ШІ

Така модель передбачає, чи може пацієнт отримати користь від психіатричних консультацій під час лікування.

ШІ використовує обробку природної мови та розширені нейронні мережі. У такий спосіб він аналізує нотатки онколога з першої консультації з пацієнтом.

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Точність передбачення штучного інтелекту сягає 70%. Він зазначає, чи звернеться пацієнт до психіатра або іншого фахівця в сфері ментального здоров’я упродовж року

Для чого робити прогнози

– Ці висновки демонструють величезний потенціал ШІ у покращенні догляду за пацієнтами, ранньому виявленні потреб у психічній підтримці та забезпеченні необхідної допомоги, – каже головний дослідник Джон-Хосе Нуньєс.

Дослідники також сказали, що психічне здоров’я суттєво впливає на лікування раку.

Джерело: Communications Medicine