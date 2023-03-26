Вчені Каліфорнійського технологічного інституту створили новий вид розумної пов’язки, яка може зробити лікування ран простіше, ефективніше і дешевше.

– Існує багато різних типів хронічних ран, особливо при діабетичних виразках і опіках, які не проходять довгий час і викликають у пацієнта величезні проблеми, – зазначив керівник дослідження, доцент кафедри медичної інженерії Вей Гао.

Науковий співробітник розповів, що, на відміну від звичайного бинта, який може складатися тільки з шарів абсорбуючого матеріалу, розумні пов’язки зроблені з гнучкого і еластичного полімеру, що містить вбудовану електроніку і ліки.

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Електроніка дозволяє датчику відстежувати молекули, такі як сечова кислота або лактат, і такі умови, як рівень рН або температура в рані, які можуть свідчити про запалення або бактеріальну інфекцію.

Пов’язка може реагувати одним з трьох способів:

передавати зібрані дані з рани по бездротовій мережі на найближчий комп’ютер, планшет або смартфон для перегляду пацієнтом або медичним працівником;

доставити антибіотик або інший препарат, що зберігається в пов’язці, безпосередньо до місця рани для лікування запалення та інфекції;

впливати на рану електричним полем низького рівня, щоб стимулювати ріст тканин, що призводить до швидшого загоєння.

Розумні пов’язки були випробувані на тваринах і, за словами Гао, результати є багатообіцяючими.

У майбутньому вчені планують підвищити стабільність пристрою, а також протестувати його на більших хронічних ранах.

Фото: Medicalxpress