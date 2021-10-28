Дешевий антидепресант знизив необхідність госпіталізації серед дорослих з групи високого ризику з Covid-19. Це показало дослідження вчених університету Макмастера в Канаді, які поставили за мету знайти серед наявних ліків такі, які можна було б використовувати для лікування коронавірусної інфекції.

Дослідники протестували таблетку, що використовується від депресії та обсесивно-компульсивного розладу (ОКР), оскільки, як вже було відомо, вона зменшувала запалення і здавалася перспективною в ранніх невеликих дослідженнях.

З результатами наукової роботи вже ознайомився Національний інститут охорони здоров’я США, який публікує рекомендації з лікування, і сьогодні вся надія на аналогічну позитивну реакцію Всесвітньої організації охорони здоров’я.

– Якщо ВООЗ порекомендує, ми сподіваємося, що це сприятиме порятунку багатьох життів, – упевнений співавтор дослідження Едвард Міллс.

Він зазначив, що в багатьох бідних країнах ці ліки легкодоступні.

Таблетка під назвою флувоксамін коштуватиме $4 за курс лікування Covid-19. Для порівняння, лікування антитілами внутрішньовенно коштує близько $2 тис., а експериментальна противірусна таблетка Merck від Covid-19 коштує близько $700 за курс.

Дослідники протестували антидепресант майже на 1 500 бразильцях, нещодавно інфікованих коронавірусом, які мали ризик важкого захворювання через інші проблеми зі здоров’ям, такі як діабет.

Близько половини приймали антидепресант вдома протягом 10 днів, іншим давали пустушки. Учасників спостерігали протягом чотирьох тижнів, щоб побачити, хто з них потрапив до лікарні або провів тривалий час у відділенні невідкладної допомоги, коли лікарні були переповнені.

У групі, яка приймала препарат, 11% потребували госпіталізації або тривалого перебування у відділенні невідкладної допомоги порівняно з 16% тих, хто приймав таблетки-пустушки.

Результати, опубліковані в середу в журналі Lancet, були такими переконливими, що незалежні експерти, які спостерігають за дослідженням, рекомендували припинити його якомога раніше, оскільки висновки були очевидними.

Залишаються питання про найкраще дозування, про те, чи можуть вони також бути корисними і для пацієнтів з низьким ризиком і чи слід комбінувати таблетку з іншими видами лікування.