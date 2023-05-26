Із Закарпаття на передову відправили мобільний пересувний стоматологічний кабінет із Starlink. Тепер наші герої на фронті не страждатимуть від зубного болю. Вони лікуватимуться, не полишаючи зони активних бойових дій.

Мобільна стоматологія повністю автономна, обладнана усім необхідним. І нічим не гірша від стаціонарної клініки. Зовні це звичайна машина з причепом. А всередині – справжній стоматологічний кабінет. Вантажівку Toyota 2009 року випуску повністю переобладнали. Стіни й підлогу вкрили пластиком, стеля – підвісна.

– Тут багато різних інструментів стоматологічних, засоби особистої гігієни, халати для стоматологів, засоби для дезінфекції інструментів. Дотримано всіх санітарних норм, – пояснює в. о. начальника відділу оборони Мукачівської РВА Віктор Івашкович

Також у машині є два робочі крісла, на яких одночасно можуть працювати два стоматологи, автоклав, ноутбук, великий екран на стіні та планшет з ендоскопом. Є рентген із візіографом. Настінний рентген-апарат направляється на проблемний бік обличчя. Лікар натискає на кнопочку, робить знімок, який передається через візіограф одразу ж на планшет чи ноутбук. Або на монітор екрану.

У цій мобільній стоматології є геть усе, необхідне для проведення терапії, хірургії, видалення зубів та їхнього лікування.

Машина автономна, з кондиціонером, LED-освітленням, баком на 150 л води і тепловим насосом. Вона обладнана системою обігріву й охолодження повітря, встановлено гігієнічний вузол із теплою водою. Є генератор і компресор для повітря.

А ще у “стоматології на колесах” встановлено систему нічного бачення, щоб у темну пору доби машина могла їздити без фар і залишалася непомітною для ворога.

Військові замовили мобільну стоматологію, а волонтери із міста Свалява за півтора місяця її зробили. Як правильно облаштувати причеп, радилися із місцевими стоматологами.

– Військові просили нас зробити для них пересувну стоматологію. Досі ми забезпечували їх лазне-пральними комплексами на колесах. Відправили на передову уже п’ять таких машин,- каже волонтер, голова ГО Допоможи Україні – Сьогодні Павло Голубка.

За його словами, проблем немає, якщо людина хоче щось зробити, то вона спитає в одного стоматолога, другого, третього. Головне, організувати усіх докупи.

– Дуже багато інструментів, приладів нам хлопці подарували, – зазначив Павло Голубка.

Ця мобільна стоматологія обійшлася у €35 тис. Грошима нашим волонтерам допомогли друзі з Чехії. Із перших днів повномасштабної війни молодий юрист із Закарпаття Василь Капустей організував у Празі масштабний збір на підтримку України. Чехи зібрали для нас уже 9 млн чеських крон. Це майже 18 млн гривень.

Стоматологія на колесах із Закарпаття одразу ж поїхала на передову. Такі кабінети вкрай необхідні на фронті.

– Ця машина їде на фронт, на Донбас, на Бахмутський напрямок. У медичній роті є посада стоматолога. На Сході є досвідчені фахівці, які працюватимуть на цьому обладанні. Ця машина виїде, куди потрібно. Тому що підрозділи розкидані, – каже заступник командира 24 окремої механізованої бригади ім. короля Данила Андрій Базюк.

За словами Базюка, у пункті постійної дислокації є кабінет стоматолога. Там лікують хлопців. Та наразі вони розкидані на великій ширині фронту, виконують там свої завдання. А полікувати зуби на розбомбленій території ніде. Тому цей стоматкабінет приїде у певну точку – і там військові отримають усю необхідну допомогу.

Саме для цієї бригади закарпатці й облаштували пересувну стоматологію. Перед цим на передову вони уже відправили п’ять лазне-пральних комплексів на колесах. Тепер збираються зробити для фронту мобільний рентген-кабінет.

Фото автора