Чи потрібно приймати ліки проти глистів, щоб таким чином попередити зараження, особливо, якщо є домашні тварини. На це питання відповіли експерти Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ).

Згідно з оновленими даними ВООЗ, у всьому світі гельмінтами і глистами заражені приблизно 1,5 млрд осіб. Відзначається, що переважна більшість випадків зараження припадає на країни Африки, Південної Африки, Азії, тобто на кліматичні пояси тропіків і субтропіків.

Експерти ВООЗ рекомендують жителям саме цих регіонів приймати відповідні препарати для попередження зараження. Іншими словами, для українців небезпека заразитися гельмінтами вкрай низька.

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Крім того, у нас, на відміну від жителів багатьох африканських країн, є вільний доступ до чистої води і засобів гігієни. Тому й приймати ліки проти глистів з метою профілактики немає необхідності. Навіть якщо є домашні тварини.

Глисти або гельмінти – паразити, які живуть в організмі господаря і отримують від нього харчування і захист. Тому у господаря можуть виникати нудота, слабкість, свербіж в анусі, проблеми зі стільцем і інші симптоми. В Україні найчастіше зустрічаються аскариди, печінковий сисун і бичачий ціп’як.

Відзначається, що в рекомендаціях ВООЗ взагалі немає такої позиції, як прийом препаратів для профілактики глистів. За словами медиків, прийом таких ліків не тільки не потрібний, але й небезпечний, оскільки можна пропустити або посилити симптоми інших захворювань через їхню токсичність.

Якщо зараження гельмінтами все ж відбулося, слід звернутися до лікаря, який призначить відповідне лікування.

Додамо, що сьогодні існує багато методів діагностики зараження гельмінтами і глистами.

Джерело: ВООЗ