Розплатитися за лікарські препарати тисячею, отриманою за повну вакцинацію від коронавірусної інфекції, зможуть українці, яким на момент купівлі виповнилося 60 років. Перевіряти вік уповноважені банківські установи.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

– Як це буде працювати? Банки перевірятимуть вік людини в момент проведення платежу. Коли саме ви оформили картку – не важливо, головне, щоб на момент купівлі ліків вам вже виповнилося 60 років, – написав він.

Нагадаємо, що уряд розширив сфери діяльності, в яких можна отримати послуги в рамках програми єПідтримка. А саме – з 24 січня українці віком від 60 років зможуть купити на вакцинальну тисячу ліки.

Від початку запуску програми єПідтримка в грудні 2021 року понад 7,2 млн українців подали заявки в мобільному додатку Дія на отримання тисячі гривень за повний курс вакцинації. Близько 1,5 млрд грн українці вже витратили.

Також у найближчих планах з розвитку проєкту – надати можливість отримати 1 тис. грн допомоги вакцинованим підліткам віком від 12 до 17 років.

Джерело: Михайло Федоров