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Лише десять хвилин: вчені розповіли, як аеробіка знижує симптоми ПТСР

29 Листопада 2022, 10:36
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
спорт
Джерело: Pexels

Дослідження, проведене психологами Університету Нового Південного Уельсу в Сіднеї, засвідчило, десять хвилин аеробних вправ сприяють зниженню тяжкості симптомів посттравматичного стресового розладу (ПТСР).

Повідомляється, що в науковому експерименті взяли участь 130 добровольців з клінічно діагностованим посттравматичним стресовим розладом. Всі вони були розділені на дві групи.

Учасники обох груп пройшли дев’ять 90-хвилинних сеансів експозиційної терапії. Наприкінці кожного заняття одна група виконувала 10-хвилинні аеробні вправи, тоді як членам контрольної групи давали 10-хвилинну пасивну розтяжку.

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З’ясувалося, що люди в групі аеробних вправ в середньому повідомляли про нижчу тяжкість симптомів ПТСР, ніж ті, у кого експозиційна терапія була доповнена вправами на розтяжку.

Цікаво, що не було чітких відмінностей між двома групами через тиждень після закінчення програми лікування, що свідчить про те, що для розвитку переваг потрібен час.

За словами вчених, мета експозиційної терапії при лікуванні ПТСР – навчання згасанню, коли пацієнт вчиться прирівнювати те, що досі асоціювалося з травмою, з почуттям безпеки.

Джерело
MedicalXpress
Теги
Наукові дослідження психічні розлади
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