Американський дипломований дієтолог Лорен Манакер представила результати нового дослідження, яке показало, що вживання однієї порції деревних горіхів щодня може допомогти знизити ризик депресії.

– Горіхи є важливим джерелом багатьох поживних речовин і, як було доведено, допомагають запобігти деяким хронічним захворюванням, захистити від окисного стресу і запалень, а також поліпшити когнітивні функції, – зазначає експерт.

За її словами, у новій науковій роботі використовували дані 13 504 дорослих із Біобанку Великої Британії для аналізу кореляції між споживанням горіхів і депресією. На початку експерименту в жодного учасника не було депресії.

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У підсумку з’ясувалося, що вище споживання деревних горіхів пов’язане з меншим ризиком депресії.

До деревних горіхів належать мигдаль, волоський горіх, фундук, каштан, кеш’ю, фісташки.

Однак, покладатися тільки на горіхи для зниження ризику депресії, можливо, не найкращий метод, стверджує фахівець. Якщо є реальні проблеми з депресією, краще звернутися по допомогу до лікаря, а не додавати до свого раціону горіхи і сподіватися на краще.

Щоб зрозуміти, як пов’язані горіхи і депресія, вченим необхідні додаткові дослідження, але не можна заперечувати, що горіхи можуть стати позитивним доповненням до збалансованої дієти, резюмує дієтолог.

Джерело: Health