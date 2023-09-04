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Магнітні бурі у вересні: дати, симптоми метеозалежності, як уберегтися

4 Вересня 2023, 10:07
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
магнітні бурі
Джерело: Pexels

Як повідомляють експерти, магнітні бурі у вересні загалом триватимуть дев’ять днів. Найтриваліша буря очікується з 6 по 10 вересня: 6 числа буде середньою за потужністю (5 балів), в інші дні – слабкою (3-4 бали).

Надалі підвищена сонячна активність очікується з 26 по 28 вересня. 26 числа потужність бурі становитиме 5 балів, а 27 і 28 числа – по 4 бали. Остання слабка магнітна буря очікується 30 вересня.

Частіше за інших вплив бур відчувають метеочутливі та літні люди, вагітні жінки і особи з хронічними захворюваннями.

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Симптоми під час магнітних бур:

  • головний біль;
  • нудота і блювання;
  • біль у ділянці живота;
  • біль у спині та попереку;
  • підвищений тиск;
  • сонливість або безсоння;
  • загострення хронічних хвороб.

У дні передбачуваної бурі дотримуйтеся таких правил:

  • відмовтеся від жирної, борошняної, гострої їжі та фастфуду, їжте більше сезонних овочів і фруктів, зелені, горіхів, риби;
  • пийте не менше 1,5 літра рідини на добу, зокрема у вигляді чаю і компотів;
  • у небезпечні дні відмовтеся від кави, алкоголю та енергетиків, намагайтеся менше курити;
  • збільште фізичну активність, зробіть зарядку в дні магнітних бур;
  • проводьте більше часу на вулиці, а замість поїздок на транспорті більше ходіть пішки;
  • регулярно провітрюйте кімнату, особливо перед сном;
  • займіться хобі або будь-якою приємною справою, поспілкуйтеся з тваринами;
  • уникайте стресу у вашому житті, не беріть участі в конфліктах;
  • лягайте спати в один і той самий час, спіть не менш ніж 7 годин на добу.

Джерело
УНІАН
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