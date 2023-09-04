Як повідомляють експерти, магнітні бурі у вересні загалом триватимуть дев’ять днів. Найтриваліша буря очікується з 6 по 10 вересня: 6 числа буде середньою за потужністю (5 балів), в інші дні – слабкою (3-4 бали).
Надалі підвищена сонячна активність очікується з 26 по 28 вересня. 26 числа потужність бурі становитиме 5 балів, а 27 і 28 числа – по 4 бали. Остання слабка магнітна буря очікується 30 вересня.
Частіше за інших вплив бур відчувають метеочутливі та літні люди, вагітні жінки і особи з хронічними захворюваннями.
Симптоми під час магнітних бур:
- головний біль;
- нудота і блювання;
- біль у ділянці живота;
- біль у спині та попереку;
- підвищений тиск;
- сонливість або безсоння;
- загострення хронічних хвороб.
У дні передбачуваної бурі дотримуйтеся таких правил:
- відмовтеся від жирної, борошняної, гострої їжі та фастфуду, їжте більше сезонних овочів і фруктів, зелені, горіхів, риби;
- пийте не менше 1,5 літра рідини на добу, зокрема у вигляді чаю і компотів;
- у небезпечні дні відмовтеся від кави, алкоголю та енергетиків, намагайтеся менше курити;
- збільште фізичну активність, зробіть зарядку в дні магнітних бур;
- проводьте більше часу на вулиці, а замість поїздок на транспорті більше ходіть пішки;
- регулярно провітрюйте кімнату, особливо перед сном;
- займіться хобі або будь-якою приємною справою, поспілкуйтеся з тваринами;
- уникайте стресу у вашому житті, не беріть участі в конфліктах;
- лягайте спати в один і той самий час, спіть не менш ніж 7 годин на добу.