Як повідомляють експерти, магнітні бурі у вересні загалом триватимуть дев’ять днів. Найтриваліша буря очікується з 6 по 10 вересня: 6 числа буде середньою за потужністю (5 балів), в інші дні – слабкою (3-4 бали).

Надалі підвищена сонячна активність очікується з 26 по 28 вересня. 26 числа потужність бурі становитиме 5 балів, а 27 і 28 числа – по 4 бали. Остання слабка магнітна буря очікується 30 вересня.

Частіше за інших вплив бур відчувають метеочутливі та літні люди, вагітні жінки і особи з хронічними захворюваннями.

Симптоми під час магнітних бур:

головний біль;

нудота і блюв ання ;

; біль у ділянці живота;

біль у спині та попереку;

підвищений тиск;

сонливість або безсоння;

загострення хронічних хвороб.

У дні передбачуваної бурі дотримуйтеся таких правил: