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Марихуана чи тютюн: що більше шкодить легеням

16 Листопада 2022, 14:32
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
каннабис
Джерело: Pexels

Нове дослідження свідчить, що куріння марихуани може завдати більшої шкоди легеням, ніж сигарети.

Дослідження, опубліковане у вівторок у рецензованому журналі Radiology, показало, що куріння марихуани може бути більше причетне до підвищення ризику розвитку емфіземи, ніж куріння тютюну.

За даними клініки Мейо, емфізема — це стан, за якого повітряні мішки легенів ушкоджуються доти, поки вони зрештою не розриваються. Це може спричинити тривалий кашель, задишку та свистяче дихання, і цей процес незворотній.

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Дослідники виявили, що емфізема частіше зустрічається у курців марихуани, ніж у тих, хто взагалі не курить, і частіше у курців марихуани віком 50 років і старше, ніж у тих, хто курить тютюн.

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Результати отримані в той час, як США продовжують легалізувати наркотики, а експерти в галузі охорони здоров’я, які все більше стурбовані його впливом на здоров’я легенів, закликають до додаткових досліджень.

Джерело: US Today

Теги
легалізація наркотиків
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