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Медальйони, ланцюжки, болти і шурупи: в Індії зі шлунка важкого пацієнта витягли 60 предметів

29 Вересня 2023, 15:39
Валентина Андрейко журналістка
рентген
Джерело: Unsplash

До лікарні в Пенджабі доставили пацієнта з високою температурою і страшними болями в животі. Рентген показав у шлунку і частково в кишківнику понад пів сотні, а точніше майже 60 дрібних предметів.

– Ми побачили на екрані рентгенапарату медальйони, гайки, болти, навушники, шпильки, магніти, ґудзики, блискавки та інші неїстівні предмети, – розповідає головлікар лікарні Аджмер Калра.

Пацієнт Калдіп Сінгх понад два роки страждав на болі в животі, але в лікарню не потрапляв.

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Родичі знали про хворобливу прихильність Сінгха до дрібних металевих предметів. Чоловік їх просто ковтав, щойно вони потрапляли в поле його зору.

Тільки тепер пацієнту поставили діагноз – хвороба Піка. Це психічне захворювання, за якого пацієнт компульсивно ковтає предмети, які не є їжею.

Це захворювання часто трапляється у маленьких дітей, вагітних жінок і людей із психічними розладами, зокрема розладами аутичного спектра, шизофренією.

Сінгху зробили складну операцію, яка тривала понад три години. Хірурги сказали, що у пацієнта було безліч серйозних колотих ран слизової шлунково-кишкового тракту, які залишили гострі колючі предмети з його раціону.

Незважаючи на те, що всі чужорідні тіла було вилучено, стан Сінгха залишається важким. Він перебуває на апараті ШВЛ.

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Джерело
NYT
Теги
Індія психічні розлади хвороба
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