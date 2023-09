До лікарні в Пенджабі доставили пацієнта з високою температурою і страшними болями в животі. Рентген показав у шлунку і частково в кишківнику понад пів сотні, а точніше майже 60 дрібних предметів.

Пацієнт Калдіп Сінгх понад два роки страждав на болі в животі, але в лікарню не потрапляв.

Man goes to hospital with stomach ache — shocked docs retrieve 60 household items from his gut https://t.co/EEVGy5qMq7 via @nypost

— Ганна І. (@anni4ka2022) September 29, 2023