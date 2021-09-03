Команда ізраїльських дослідників знайшла докази, що свідчать про те, що медичні працівники частіше заражаються Сovid-19 вдома, ніж на роботі.

Оскільки глобальна пандемія триває, широка громадськість дізналася про жертви, які принесли медичні працівники, щоб лікувати людей з Covid-19 і рятувати життя. З часом ризики були знижені завдяки вакцинам і засобам захисту.

У рамках цієї нової спроби дослідники виявили, що в результаті медичні працівники тепер більш схильні заразитися вдома, ніж на роботі, коли вони не носять захисне спорядження.

Робота включала опитування всіх співробітників медичного центру Хадасса ще до появи Covid-штаму Дельта. На той момент 5312 осіб отримали обидві дози вакцини Pfizer, а 690 – ні.

Дослідники виявили, що 15 з вакцинованих співробітників заразилися після контакту з інфікованою людиною в своєму будинку, а 12 – на роботі.

Вони також виявили, що вісім з інфікованих вакцинованих співробітників працювали у відділенні, де лікувалися пацієнти від Covid-19, хоча тільки дві з цих інфекцій могли бути пов’язані з їхнім робочим місцем. Дослідники також виявили, що 69 невакцинованих медиків були інфіковані.

Дослідники вважають причинами частішого зараження медичних працівників удома те, що вони не носять там захисного спорядження, а також те, що шанси заразитися від когось поблизу вищі в будинку, адже це більш закрите середовище, де люди перебувають у безпосередній близькості.

Вчені також відзначають, що тільки один вакцинований інфікований медпрацівник потребував госпіталізації, і жоден медик не помер, незалежно від того, був він вакцинований чи ні.