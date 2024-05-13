Експерти спростували найпоширеніші міфи про те, що після смерті людини нігті та волосся продовжують рости, руки і ноги можуть рухатися, а сам труп здатний навіть самостійно сісти.

І мертві з косами стоять…

Процеси, які відбуваються з тілом після смерті, лякають багатьох людей. Тому світом поширюються різні міфи.

Наприклад, дехто вірить, що труп може самостійно рухати кінцівками або тримати відро цвяхів чи косу, але ці історії мають мало спільного з реальністю.

Зараз дивляться

Експерти пояснюють це тим, що через трупне задубіння м’язи скорочуються внаслідок виснаження аденозинтрифосфату (АТФ), необхідного для розщеплення волокон. Проте це не призводить до зміни положення тіла.

Відмирають у різний час

Органи відмирають у різний час. Коли зупиняється серце і дихання, мозок працює без кисню впродовж 2 хв, з біологічною смертю тіло починає застигати. Спочатку — обличчя, потім руки та ноги. Цей процес може тривати декілька годин, після чого розпочинається фаза вторинної м’якості.

Волосся і нігти не ростуть

Щодо волосся та нігтів. Без кровообігу вони припиняють отримувати необхідні поживні речовини.

Волосся складається з довгого ланцюжка клітин, які досягають фолікул. Саме там, у корені волосся, крихітні кровоносні судини підтримують життя нових клітин, причому кожен шар виштовхує ті, що з’явилися перед ним, далі назовні.

Але через те, що шкіра пересихає, здається, ніби вони ростуть. Те саме стосується і нігтів.

Джерело: IFL Science