34-річний тренер з фітнесу з Північної Ірландії Райан Мерсер провів незвичайний експеримент: протягом місяця він харчувався піцою і схуд на 3,5 кг. Цим він хотів довести, що смачна, але не дуже здорова їжа не є перешкодою для скидання зайвих кілограмів.

Як стало відомо, Райан кожен день, на сніданок, обід і вечерю, з’їдав мінімум десять шматочків улюблених ласощів, які готував сам. У його меню було дві пітта-піци і одна велика.

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– Я прагнув підкреслити, що нам не потрібно обмежувати наші улюблені продукти, щоб отримати результати, і я також хотів спонукати більше людей готувати собі їжу самостійно, – пояснив Райан.

Він зазначив, що крім піци додав у свій раціон свіжі овочі та фрукти.

Свій план дієти тренер описав так: щоденне споживання 1 800-2 100 ккал з понеділка по п’ятницю, 2 700 ккал в суботу та неділю, денна норма білка на день 140 г, денна норма фруктів і овочів – мінімум сім порцій на день.

Крім харчування, у Райана були щоденні тренування – такі ж, як і до експерименту.

Через 30 днів Мерсер виявив вражаючий результат: він став більш підтягнутим і схуд на 3,5 кг.

Тренер каже, що не готовий сидіти на такій дієті до кінця своїх днів. Його метою було показати людям, що здоровий спосіб життя не завжди пов’язаний з жорсткими обмеженнями і відмовами від улюбленої їжі.

Він попередив, що такі експерименти підійдуть не кожній людині і попросив не кидатися на харчування тільки однією піцою.