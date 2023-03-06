У Міністерстві охорони здоров’я України розповіли, як в умовах війни медики лікують онкохворих дітей.

– Українські діти з онкологією зараз змушені протистояти одразу двом ворогам: внутрішньому – хворобі та зовнішньому – російській агресії, – йдеться у повідомленні пресслужби відомства.

Адже навіть за наявності необхідних ліків, під час війни не завжди є можливість вчасно отримати хіміотерапію – через повітряні тривоги чи відключення електроенергії.

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І якщо питання безперервного енергозабезпечення лікарень вдалося вирішити, власними силами і за допомогою благодійних організацій і донорів, то небезпека обстрілів нікуди не зникла.

– Однак навіть в умовах активної фази війни наші лікарі роблять надможливе для того, щоб зберегти своїм пацієнтам життя, – зазначають у МОЗ.

Одна з медустанов, де зараз рятують таких діток – відділення дитячої онкології Національного інституту раку.

У перший тиждень повномасштабної війни всіх маленьких онкопацієнтів з батьками евакуювали до Польщі. Але з часом почали поступово відновлювати роботу.

І сьогодні у тутешніх лікарів роботи більше, ніж до повномасштабного вторгнення: щодня в закладі роблять близько 30 складних онкологічних операцій.