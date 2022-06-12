Медик Олена Недій, як і більшість українців, і подумати не могла, що почнеться війна. Проте за два тижні до вторгнення в школі сина почали готуватися.

– Сказали зібрати тривожний чемоданчик дітям, – розповіла Олена. – У ньому повинно бути: копія свідоцтва про народження, записка із прізвищем, датою народження, відомостями про батьків і номер їхнього телефону. Ще пляшечка з водичкою, печиво, шоколадка. Іще потрібно було написати заяву, що під час повітряної тривоги дитина залишається у школі і йде з учителем до бомбосховища або ж біжить додому.

Вранці 24 лютого, коли почулися сирени, Олена розгубилася.

Зараз дивляться

– Я годину сиділа і не знала, що робити: чи будити дитину, маму-інваліда 2 групи, – розповідає Олена. – Вирішити могла тільки я, бо була головна у сім’ї.

Олена подзвонила на роботу, родичам.

– Як медик розуміла, що ми будемо працювати, і мені потрібно організувати дитину і маму, щоб вони були в безпеці. Домовилась із родичами під Черніговом, щоб їх туди відвезли.

Чомусь вона була впевнена, що у передмістя ворог не прийде. Сама Олена залишилась у місті.

Вона мешкала у новому сучасному будинку, повноцінного сховища у ньому не було – тільки невеличкий підвал, який не міг вмістити навіть мешканців одного будинку.

Дуже скоро постріли почулися зовсім близько, і Олена зрозуміла, що на роботу дійти вже не зможе. Та й керівник сказав, щоб працівники насамперед подумали про збереження свого життя та життя своїх близьких.

Олена переїхала в укриття. Там вона з іще однією жіночкою-медсестрою організувала кабінет первинної медичної допомоги та надавали її всім, хто того потребував. Адже там зібралося близько сотні людей: діти, жінки, літні люди.

У сховищі вона жила два тижні. За продуктами виходили по черзі.

– Наш район дуже бомбили з 6 до 9 ранку (я й зараз ще не можу спати у цей час). Хліба уже не було, мешканці ближніх будинків ходили під обстрілами додому, готували їжу та ділилися з усіма. І кожного разу люди боялися не встигнути добігти до початку обстрілу.

Волонтери привозили ліки у часи затишшя.

Район майже весь зруйнований. Наш будинок стоїть, але в ньому велика діра. З 34 шкіл дві зруйновані вщент. А 27 потребують ремонту. В перші тижні ворог бомбив школи і садочки. Буквально за два тижні вони винищили інфраструктуру мікрорайону, не було вже води, світла, зв’язку.

– Це в нашому районі агресори поцілили у чергу за хлібом, – згадує Олена.

Майже три тижні не було зв’язку з сином та мамою. Вони перебували у місці, що за 10 км від Чернігова. Ніхто не міг надати хоч будь-яку інформацію. Ні волонтери, ні військові. І тоді Олена наважилася на відчайдушний крок: дістатися до них.

Шлях мав проходити через автомобільний або пішохідний міст, які обстрілювалися окупантами. Машини повинні були швидко їхати колоною. Іноді в якусь з них потрапляв снаряд. Ніхто не зупинявся. Всі мчали далі.

Тоді лікарка вибрала шлях через поле, на якому було багато снарядів від Градів, що не розірвалися.

Та Олена дійшла до своїх рідних. Син подорослішав і погляд його став важким.

– Миколі 9 років. Я не можу передати це відчуття, коли ти після пережитого обіймаєш свою дитину, – плаче Олена. – А чого ж натерпілися діти, на чиїх очах матері гинули. Це взагалі не можна описати.

У селі теж було неспокійно і незатишно. Води не було. Спочатку трактор привозив її людям, а потім вороги розбомбили всю техніку, то воду почали брати з річки.

Видавали інколи борошно, по 700 г на двір. А як у дворі жило семеро людей, то що з неї приготуєш? Пекли оладки замість хліба. Їжу готували у печі.

– Син сказав, що це найсмачніша їжа, – посміхається Олена.

Волонтери вивозили всіх, хто хотів поїхати, коли була така можливість. Спочатку син Олени боявся, проте жінці вдалося його вмовити.

– Я сказала, розумієш, синочку, у нас що тут, що там – одна доля. Але є ще шанс виїхати щось змінити.

До Вінниці їхали майже добу. Там Олену з Миколою прихистили знайомі.

Дитина побачила на заправці холодильник з водою і ніяк не могла зрозуміти, що тут є вода і вона просто стоїть. А ще ходить транспорт, люди живуть майже мирним життям. У 9-річного хлопчика сльози навернулися на очі, коли він все це побачив.

Олена терпляче пояснювала синові, що є прикордонна зона і там небезпечніше. А це тил, який забезпечує армію всім, що їй потрібно. Тут виготовляють харчі, які привозять до гарячих точок. Все це так і має бути.

Хоча сама розуміла, що насправді вся ця війна – це ненормально.

– Ми все більше звикаємо до Вінниці, – говорить Олена. – Ходимо на екскурсії, вивчаємо історію міста. Син трохи заспокоївся, спілкується з друзями, яких війна розкидала світом.

Ця війна змінила життя всіх без винятку: дорослих і дітей, цивільних і військових.

– Розумієте, цінності змінилися. – говорить Олена. – Я маму запитую, що тобі надіслати, а вона відповідає – все необхідне у мене є. Мені теж потрібно лише найнеобхідніше.

По-іншому ми дивимось тепер на світ. По-іншому сприймаємо все, що діється навкруги. І насамперед це стосується стосунків між людьми. Люди стали іншими.

– Всі мої знайомі пішли до тероборони. – сказала жінка. – Наші вояки неймовірні. Вони не віддали Чернігів. Мені розповідали знайомі, як жінки голіруч зупиняли і повертали танки. Як місцеві “допомагали” окупантам знайти дорогу на Київ, вказуючи колонам шлях на болота. Там в тих болотах машини і загрузли.

Наразі Олена працює у Вінниці. Її тут прийняли як рідну, допомагають, зайвий раз не згадують про пережите. Та жінка мріє повернутися до рідного Чернігова. Адже його відстояли.

Джерело: Факти ICTV