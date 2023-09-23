Навіть слово “чумка” викликає паніку, що й казати про появу цієї хвороби в домашнього улюбленця. Проте боятися – не означає не діяти. Про симптоми чумки у собак, лікування та запобігання захворюванню Факти ICTV поговорили з лікаркою ветеринарної медицини, анестезіологом-реаніматологом Вікторією Фільштінською-Лялько.

Що таке чумка в собак та причини її появи

Два страшних захворювання – парвовірусний ентерит і чуму м’ясоїдних – власники собак у просторіччі називають чумкою.

– Чумкою власники називають дві хвороби, об’єднавши їх під однією народною назвою – чумка. Це парвовірусний ентерит та чума м’ясоїдних, – каже експерт.

Вона зазначає, що це хвороби, які притаманні собакам, що не були щеплені комплексною вакциною необхідну кількість разів.

Зараз дивляться

– Цуценя вакцинується три або чотири рази з інтервалом 21-28 днів до віку 15-16 тижнів. Все, що завершилося раніше, вважається браком щеплень! – говорить Фільштінська-Лялько.

Тож можна зробити висновок, що основною причиною появи чумки у собак є ігнорування правил вакцинації.

За її словами, в Україні частіше зустрічається саме парвовірусний ентерит, але буває й чума, яка наразі стає більш частою через те, що багато людей не вважають за потрібне вакцинувати хатніх тварин.

Діагностуються ці захворювання за допомогою експрес-тестів та ПЛР-тестів.

Симптоми чумки та чим небезпечна хвороба

Обидва ці захворювання мають вірусну етіологію. Вони передаються або напряму від тварини до тварини через безпосередній контакт, або через біоматеріали хворої тваринки.

– Уявіть, вірус чуми у зовнішньому середовищі переживає спеку та зиму протягом 3-4 місяців, а парвовірус живе до 12 місяців. Тож достатньо вашій собаці понюхати фекалії річної давнини – і все, якщо вона не має щеплення, тварина захворіє, – попереджає лікарка ветеринарної медицини.

Небезпека обох хвороб – загибель собаки. Парвовірусний ентерит вбиває тварину приблизно за тиждень без відсутності адекватного лікування. Це якщо власники тварини не звернулися до ветеринара у перші дні прояву симптомів чумки у собаки.

Наслідки чуми м’ясоїдних проявляються залежно від форми захворювання. Вона буває легенева, нервова та кишкова. Остання за симптомами схожа із парвовірусним ентеритом.

Серед симптомів чумки в собак:

нескінченна діарея;

блювання (обидва іноді з кров’ю);

відмова від їжі;

втрата ваги;

апатія.

Симптоми легеневої форми чуми – кашель, виділення з носу та очей.

– Нервова форма – найнебезпечніша. При нервовій формі чуми шанс на виживання приблизно 10%. Серед симптомів чумки у собаки – судоми, порушення координації, млявість. Тобто необхідно розуміти: обидва захворювання – життєво небезпечні! Без своєчасного лікування собака загине! – наголошує Фільштінська-Лялько.

Як вилікувати чумку в собак

Лікують ці хвороби здебільшого в умовах стаціонару, каже експерт.

Є лише поодинокі противірусні препарати, які справді дієві та лікують від парвовірусного ентериту.

– Тобто, якщо призначають якийсь анфлурон – це не працює. Ми переважно боремося вже з наслідками хвороби, – говорить лікарка ветеринарної медицини.

Щоб вилікувати чумку в собаки, потрібна адекватна кількість та швидкість інфузії, тобто крапельниці збалансованих внутрішньовенних розчинів. Це повинен бути не фізрозчин, як-от хлорид натрію. Якщо немає показань – це мають бути декілька видів антибіотиків, які здатні запобігти розвитку сепсису. Інфікування найчастіше відбувається через злущення шарів кишківника, під час чого бактерії прямо звідти всмоктуються у кров.

– Самі по собі антибіотики не лікують віруси, але борються із зараженням крові. Також тварині потрібні протиблювотні засоби та знеболювальні препарати, бо парвовірусний ентерит – це дуже боляче, – додає Фільштінська-Лялько.

Обов’язкові при захворюванні на чумку годівля та іноді певні методи, як-от введення сироватки від здорової тварини. Але такий засіб застосовується лише в перші дні хвороби, навіть до появи симптомів, тому зазвичай ветеринари не вдаються до цього, адже здебільшого звертаються власники тварини вже з явними ознаками чумки.

Також для відновлення мікробіоти кішківника застосовуються методи пересадження калу від здорової тварини, сорбенти, гастропротектори тощо.

– Це завжди комплексне лікування, тому вдома його проводити дуже важко. Ні, яйцем з горілкою, як радив сусід або бабуся, ми не лікуємо, оскільки спирт є токсичним для тварини, а таке лікування не є доказовим методом, – попереджає експерт.

Нагадаємо, що на початку вересня у селі Стайки Ржищівської міської територіальної громади на Київщині в особистому підсобному господарстві підтвердився спалах особливо небезпечного для тварин захворювання – африканської чуми свиней.