Внутрішні органи тварин і птиці, які називають субпродуктами, насичені великою кількістю поживних речовин, зокрема таких необхідних, як білок, залізо та вітамін B12.

Страв із субпродуктів дуже багато в кухнях Південно-Східної Азії та Африки. Вони також є поширеними в меню деяких європейських країн і південних штатах США.

Що називають субпродуктами

До м’ясних субпродуктів відносять печінку, серце, нирки, язик, селезінку, легені, мозок, шлунок, кишківник.

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Лікарка-ендокринолог, консультант зі здорового харчування Сімон Арунян пояснює, що ці продукти, які ігнорують деякі господині, насправді – корисна їжа.

На підтвердження своїх слів Арунян перераховує поживні речовини, якими багаті м’ясні субпродукти.

Якими поживними речовинами багаті м’ ясні субпродукти

По-перше, вони – потужне джерело білка, який забезпечує структуру тканин і органів.

Рекомендоване споживання білка для здорових дорослих становить від 10% до 35% від потреби в калоріях, а джерела тваринного походження, зокрема м’ясні субпродукти, є хорошим варіантом.

Як і інші продукти тваринного походження, м’ясні субпродукти містять вітаміни групи В, які беруть участь у кровотворенні, а також у виробництві ДНК.

Рекомендована добова доза вітаміну B12 становить 2,4 мкг. Коли мова заходить про джерела з високим вмістом вітаміну B12, яловича печінка займає перше місце, пропонуючи 59,3 мкг у 100-грамовій порції.

М’ясні субпродукти багаті різними мінералами, зокрема залізом, яке допомагає переносити кисень по всьому тілу, і цинком, який підтримує імунну функцію та загоєння ран.

Рекомендовані добові норми заліза та цинку становлять 18 мг та 11 мг відповідно. Знову у рекордсменах тут печінка.

Холін, який також відносять до вітамінів групи В, вартий окремої розмови. Це гепатопротектор і ліпотропний засіб. Холін необхідний для регулювання настрою, пам’яті та контролю м’язів.

Він також відіграє важливу роль у ранньому розвитку мозку та обміні речовин. Хоча печінка людини сама може виробляти невелику кількість холіну, більшу частину необхідної норми все ж отримують з раціону.

Рекомендована добова норма холіну становить 550 мг. 100-грамова порція яловичої печінки містить 333 мг холіну, тобто 60% добової норми.

Кому не варто вживати субпродукти

Лікарка Арунян наголошує, що людям з подагрою зазвичай рекомендують уникати м’ясних субпродуктів, оскільки в них багато пуринів. Пурини розщеплюються на сечову кислоту, високий рівень якої в крові може призвести до нападів подагри.

Вагітним теж не рекомендують вживати страви із субпродуктів. Вони багаті на вітамін А. Це жиророзчинний вітамін, його надлишок відкладається в печінці і не виводиться з сечею.

Надлишок вітаміну А може викликати головний біль, нудоту та запаморочення. Високий вміст цього вітаміну є токсичним для ненародженої дитини. Він навіть може спричинити вроджені вади.

Нещодавнє дослідження за участю понад 15 тис. учасників показало, що споживання м’ясних субпродуктів пов’язане з ризиком виникнення неалкогольної жирової хвороби печінки.

Тому людям із діабетом теж варто уникати м’ясних субпродуктів або ж споживати їх у дуже помірних кількостях.

Дієтологиня підкреслює, що важливо ретельно готувати м’ясні субпродукти. Так, яловичі, баранячі, телячі та свинячі шлунки, язики, печінку, серця, селезінку чи нирки слід готувати за температури, не нижчій 160 градусів.

Джерело: Health