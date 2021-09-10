Нове дослідження фахівців школи здоров’я населення Кертіна в Австралії показало, що середньостатистичний австралієць лише зрідка мив руки належним чином під час пандемії Covid-19. І це навіть незважаючи на те, що саме гігієна рук була однією з ключових рекомендацій для захисту від смертельної хвороби.

В ході дослідження були опитані люди по всій країні з метою з’ясувати, чому люди так неохоче миють руки і як їх можна заохотити робити це частіше і ретельніше.

Опитування австралійців проводилося в період з травня по листопад минулого року, коли багато штатів країни перебували в умовах суворої ізоляції.

– Дослідження допоможе спонукати людей практикувати поліпшену гігієнічну поведінку, яка в кінцевому підсумку сповільнить поширення легких і важких інфекційних захворювань, таких як грип і Covid-19, – впевнена провідний дослідник професор Барбара Муллан.

Незважаючи на те, що Covid-19 підкреслив важливість миття рук, це дослідження показало, що люди в середньому повідомляють про те, що мити руки правильно тільки зрідка. Це відкриття було дійсно несподіваним, особливо з урахуванням зусиль, спрямованих на просування належної гігієни рук як однієї з основних перешкод на шляху поширення Covid-19.

Професор запропонувала в майбутніх дослідженнях розглянути можливість розробки і впровадження більш сильних візуальних сигналів у вигляді плакатів або рекламних оголошень, що розповідають як для людей важливо регулярно мити руки.