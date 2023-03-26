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На минулому тижні: ще 37 українців евакуйовані на лікування в європейські клініки

26 Березня 2023, 14:50
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
евакуація на лікування

На минулому тижні 37 українців були відправлені на лікування в клініки європейських країн. Про це повідомила пресслужба МОЗ.

– Це пацієнти з мінно-вибуховими пораненнями та онкопацієнти. Їх прийняли на лікування медустанови в Данії, Польщі, Австрії, Німеччині, Нідерландах, Норвегії та Швеції, – йдеться в повідомленні.

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У МОЗ зазначили, що з початку повномасштабного вторгнення разом з міжнародними партнерами продовжують робити все можливе, щоб врятувати наших людей і надати їм необхідну медичну допомогу. Загалом вже евакуйовано понад 2 800 українців.

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Фото: МОЗ

Джерело
МОЗ
Теги
Європа Евакуація Лікарні лікування статистика
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