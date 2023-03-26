На минулому тижні 37 українців були відправлені на лікування в клініки європейських країн. Про це повідомила пресслужба МОЗ.

– Це пацієнти з мінно-вибуховими пораненнями та онкопацієнти. Їх прийняли на лікування медустанови в Данії, Польщі, Австрії, Німеччині, Нідерландах, Норвегії та Швеції, – йдеться в повідомленні.

У МОЗ зазначили, що з початку повномасштабного вторгнення разом з міжнародними партнерами продовжують робити все можливе, щоб врятувати наших людей і надати їм необхідну медичну допомогу. Загалом вже евакуйовано понад 2 800 українців.

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Фото: МОЗ