Дослідники з Університету Базеля в Швейцарії вперше показали, що вивільнення інсуліну залежить від короткострокової запальної реакції, яка настає при одному тільки вигляді їжі. Причому у людей з надмірною вагою ця реакція настільки надмірна, що може порушувати секрецію інсуліну.

Іншими словами, як стверджують вчені, навіть передчуття майбутнього прийому їжі викликає в організмі низку реакцій. Найбільш знайомою з них є слинотеча.

Але при цьому і гормон інсулін, який регулює рівень цукру в крові, також з’являється на сцені ще до того, як ми з’їдаємо перший шматок. Експерти називають це нейроопосредованной (або головний) фазою секреції інсуліну.

Зараз дивляться

У минулому, однак, було неясно, як сенсорне сприйняття їжі генерувало сигнал підшлунковій залозі збільшити вироблення інсуліну.

Тепер дослідники визначили важливу частину головоломки. А саме мова йде про запальний фактор, відомий як інтерлейкін-1 бета (IL1B), який також бере участь в імунній відповіді на патогени або на пошкодження тканин.

– Той факт, що цей запальний фактор відповідає за значну частину нормальної секреції інсуліну у здорових людей, дивний, оскільки він також бере участь у розвитку діабету ІІ типу, – пояснює керівник дослідження професор Марк Донат.

Ця форма діабету, також відома як діабет дорослих, викликана хронічним запаленням, яке, серед іншого, пошкоджує клітини підшлункової залози, що виробляють інсулін.

Це ще одна ситуація, в якій IL1B відіграє ключову роль — в даному випадку він виробляється і секретується в надмірно великих кількостях.

Маючи це на увазі, вчені наразі вивчають, чи підходять інгібітори цього запального фактора для використання в якості терапевтичних засобів для лікування діабету.