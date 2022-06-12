Міністерство охорони здоров’я України підготувало дуже важливу для українців інформацію про п’ять найпоширеніших міфів надання першої долікарської допомоги. У тому числі про накладення джгута й зупинки кровотеч.

Міф: кровотечу з носа можна зупинити, закинувши голову назад.

Факт: під час закидання голови назад кровотеча з носа не зупиняється, просто кров не витікає назовні, а стікає в шлунок, що може викликати блювання.

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Щоб зупинити кровотечу з носа, необхідно трохи (!) нахилитися вперед, притиснути крило носа з того боку, з якого кровить, до перегородки й утримувати, поки кровотеча не припинитися або до приїзду медиків.

Міф. Накладений потерпілому джгут (турнікет) потрібно послаблювати.

Факт. Ніколи не послаблюйте джгут (турнікет)! Це небезпечно не тільки для здоров’я, але й для життя. Послаблення джгута може привести до відновлення кровотечі. А для людини, яка знаходиться в стані шоку, навіть незначна втрата крові, може бути небезпечною.

Після накладення джгута (турнікета) можна безпечно тиснути кінцівку до двох годин. Відносно безпечно – від двох до шести годин.

Подбайте, щоб потерпілого обов’язково оглянув медик або людина, яка пройшла відповідну підготовку й знає, чим можна замінити джгут на інший спосіб контролю кровотечі, і як це зробити.

Міф. Не можна накладати турнікет на гомілку або передпліччя. Раніше вважалося, що через особливості анатомічної будови (ссудина проходить між кістками) накладення джгута не зупинить кровотечу.

Факт. На сьогодні всю ефективність довів інший механізм: кровотеча при накладенні джгута зупиняється за рахунок стиснення м’язів, а не через притиснення судини до кістки.

Пам’ятайте про правильне накладення джгута – на 3-4 поперечних пальці вище місця рани (крім ділянок суглобів).

Міф. Накладати джгут небезпечно та шкідливо (може виникнути гангрена тощо).

Факт. Джут завжди можна зняти/замінити на інший метод зупинки кровотечі, але не завжди можна встигнути його накласти, тому що буде занадто пізно. Накладений на кінцівку джгут дійсно зупиняє кровопостачання кінцівки, і якщо джгут буде накладено занадто довго, це може привести до втрати кінцівки (але не життя!).

Тому пам’ятайте, що ця маніпуляція рятує життя й проводиться в разі масивної кровотечі. Якщо вчасно цього не зробити, людина може померти протягом 2-3 хвилин. Після накладення джгута потерпілого повинен якомога швидше оглянути медик.

Міф. У разі венозної кровотечі джгут накладається нижче рани, а артеріального – вище місця поранення.

Факт. Критична кровотеча не диференціюється на венозну та артеріальну, а джгут завжди накладається вище рани.