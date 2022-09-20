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Напередодні нової ери нейрохірургії: вчені побачили крізь череп мозок миші

20 Вересня 2022, 11:23
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
вчені
Джерело: Depositphotos

Вчені Сеульського національного університету спільно з колегами з інших корейських академічних інститутів створили новий голографічний мікроскоп, який дозволяє бачити мозок крізь череп.

Повідомляється, що новий мікроскоп дає можливість отримувати тривимірні зображення з високою роздільною здатністю нейронної мережі в мозку живої миші без видалення черепа.

За словами вчених, для вивчення внутрішніх особливостей живого організму за допомогою світла необхідно: подати достатню кількість світлової енергії на зразок і точно виміряти сигнал, відбитий від тканини-мішені.

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Однак в живих тканинах при попаданні світла на клітини зазвичай виникають множинні ефекти розсіювання і серйозні спотворення, що ускладнює отримання чітких зображень.

Дослідницькій групі вдалося кількісно проаналізувати взаємодію між світлом і речовиною, що дозволило їм ще більше поліпшити свій попередній мікроскоп.

Тепер мова йде про успішну розробку надглибинного тривимірного голографічного мікроскопа з тимчасовим дозволом, який дозволяє спостерігати тканини на більшій глибині, ніж будь-коли раніше.

Очікується, що це відкриття внесе значний внесок у розвиток біомедичних міждисциплінарних досліджень, включаючи нейробіологію і індустрію точних досліджень, впевнені вчені.

Джерело: phys.org

Теги
інновації Мозок Наукові дослідження
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