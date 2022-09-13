Коли в Україну увірвалася повномасштабна війна з російським агресором, багато майбутніх українських мам стали перед вибором – народжувати онлайн або намагатися прорватися в безпечне місце під обстрілами.

Експерту Фактів ICTV Здоров’я Олександрі Кобаліновій теж довелося приймати це непросте рішення.

Про те, що довелося пережити Олександрі, на своїй сторінці в Facebook розповіла її колега Анна Шумська.

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– Багато хто знає Сашу, як фітнес-тренера, викладача Національного університету фізичної культури і спорту, презентера українських і зарубіжних конвенцій, організатора масштабних фітнес-івентів, – пише Ганна.

За її словами, війна застала Олександру на пізньому терміні вагітності. Вона вже знала свого лікаря і лікарню, де через місяць готувалася стати мамою вперше.

24 лютого Саша разом з чоловіком прокинулися від вибухів. Перше відчуття – шок, відчай, страх. 20 поверх в багатоповерхівці на Троєщині дає, звичайно, прекрасну панораму. Але тільки не під час масованих ракетних обстрілів. Видно і чутно кожен вибух, літаки, вертольоти…

Район відносно новий, бомбосховищ немає. Підвал сирий і непристосований для перебування людей, найближча станція метро за 7 км.

Але Саша разом з чоловіком вирішують залишатися вдома всупереч всьому цьому жаху.

Незабаром з’ясувалося, що лікар, який вів вагітність, їде з міста. Але лікарня працює. Значить, є можливість народжувати у чергового лікаря. Це трохи заспокоїло. Хоча..

Вибухи чути все ближче. Північні передмістя Києва окуповані. З мікрорайону виїхали майже всі. Комендантські години по 2-3 дні поспіль, порожнеча на вулицях і повітряні тривоги кілька разів на день. І моторошні новини про розстріляні авто волонтерів, і мирних людей, які намагалися евакуюватися.

Потім прийшла шокуюча звістка: лікарня, де планували народжувати, закривається. Причина – вкрай небезпечне становище в місті, неможливість забезпечити пацієнтам безпеку. Швидкі не гарантують виїзд.

Єдине, що можуть запропонувати майбутнім мамам, народжувати онлайн.

Багато лікарів, що виїхали, готові були допомагати в онлайн-режимі цілодобово. Але для молодої сім’ї пологи онлайн – це було вже занадто.

Тоді чоловік Саші приймає рішення виїжджати з міста, хоча шляхи з Києва заміновані, по дорозі розстріляні і кинуті десятки авто.

Але, як з’ясувалося пізніше, це було зважене і єдине правильне в ситуації, що склалася, рішення.

Подруга Олександри допомогла знайти житло в Тернополі. По дорозі туди була ніч у передмісті, в холодній квартирі, на підлозі, на матрацах, вшістьох в одній кімнаті.

У Тернополі Саша потрапила до рук чудового лікаря, завдяки якому за кілька тижнів на світ з’явився маленький козак Андрій.

Було прийнято рішення робити кесарів розтин. І, як виявилося, якби довелося народжувати в польових умовах, онлайн, невідомо, чим би все могло закінчитися.

Сьогодні Саша вже в Києві і навіть почала вести свої суперпрофесійні класи. Життя триває. І попереду – прекрасне майбутнє для всіх дітей, які з’явилися на світ під час війни, і для їхніх мужніх, нескорених батьків.

Джерело: Ганна Шумська