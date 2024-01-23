Згідно з новим дослідженням, щоденне споживання склянки або більше натурального фруктового соку може збільшити вагу дітей і дорослих.

Фруктовий сік і індекс маси тіла

Науковці довели взаємозв’язок між споживанням 100% фруктового соку та індексом маси тіла (ІМТ). Виявилося, що навіть невелика порція напою без цукру підвищує ІМТ на 0,03 у дітей до 11 років.

Дослідження показало, що їхній показник ІМТ зростав з кожною додатковою порцією фруктового соку на відміну від показників підлітків.

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Калорійність і можливі ризики

Один з авторів дослідження, американський дієтолог Волтер Віллетт, вказав на те, що фруктовий сік містить багато калорій, але не викликає відчуття ситості, і це може сприяти стрибку рівня глюкози у крові.

Занадто велика кількість цукру в крові може призвести до різних проблем, таких як резистентність до інсуліну, метаболічний синдром, діабет, хвороби серця, ожиріння та інші хронічні захворювання.

Висновки дослідження відповідають рекомендаціям Американської академії педіатрії (AAP), які пропонують обмежити вживання фруктового соку для дітей молодше шести років та обмежити кількість напою для інших вікових груп:

від одного до трьох років — до 120 мл на день;

від чотирьох до шести років — до 180 мл на день;

від семи до вісімнадцяти років — до 240 мл на день.

Крім того, щоб знизити калорійність фруктового соку фахівці радять розбавляти напій звичайною або мінеральною водою.