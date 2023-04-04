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Навчилися жити поруч із війною: як на Донеччині лікують пацієнтів із туберкульозом

4 Квітня 2023, 10:14
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
медики
Джерело: Depositphotos

Донеччина потерпала від російської агресії ще з 2014 року. Але за всіх складнощів і проблем фахівці регіонального протитуберкульозного закладу робили все можливе, щоб люди з туберкульозом могли отримати якісну медичну допомогу.

– Починаючи з 2014 року, ми успішно долали всі виклики: плідно працювали, цілеспрямовано займалися реконструкцією закладу. І раптом – 24 лютого 2022-го, – розповідають співробітники диспансеру.

За їхніми словами, ситуація вимагала термінових управлінських рішень. Спільними зусиллями вдалося евакуювати пацієнтів, які перебували на стаціонарному лікуванні, до протитуберкульозного закладу Львова.

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Також було оперативно організовано дистанційну роботу фахівців, які залишили Краматорськ, забезпечено виплати працівникам, які перебували у вимушеному простої.

На певний час заклад частково призупинив роботу у звичному режимі, але надання консультативної допомоги, забезпечення протитуберкульозними препаратами, комунікації з лікарями первинної ланки області, відповідальними за виявлення захворювання, моніторинг лікування тривало безперервно.

– Влада запропонувала евакуюватися, але цією можливістю скористалися не всі: частина людей, зокрема й наші пацієнти, залишилися у своїх домівках. І цей фактор став вирішальним у відновленні роботи диспансерних відділень, – зазначають медики.

За їхніми словами, також потребувала негайного вирішення ще одна нагальна проблема: релокація обласного лікарського складу, який перебував у небезпечній зоні активних бойових дій. І це було зроблено.

За допомогою волонтерів було налагоджено систему доставки необхідних препаратів у різні частини Донеччини, щоб забезпечити безперервність лікування людей з туберкульозом, що дуже важливо для позитивного результату.

Поки що ситуація з туберкульозом на Донеччині залишається ускладненою та напруженою. Але, незважаючи ні на що, медична допомога надається своєчасно.

– Ми намагаємося всіма способами втримати епідеміологічну ситуацію в області та місті, зменшити вплив війни як на людей з туберкульозом, наших пацієнтів, так і на персонал, – розповідають медики.

І висловлюють величезну подяку тим, хто залишився на своїх робочих місцях буквально на лінії вогню. Це команда, яка довела свою спроможність, професійність і відданість фтизіатрії Донбасу. Вони – справжні герої, вмотивовані, сильні, які працюють на нашу перемогу.

Джерело
Центр громадського здоров’я
Теги
Війна в Україні Донецька область лікування туберкульоз
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