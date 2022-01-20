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Навіть якщо згубна звичка в минулому: як переносять Омікрон колишні курці

20 Січня 2022, 11:54
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
курение
Джерело: Depositphotos

Аналіз, проведений Національним центром глобального здоров’я та медицини, показав, що ризик більш важкого зараження варіантом Омікрон вищий як у чоловіків, так і у жінок, які раніше курили. Експерти вважають, що активне куріння в минулому збільшує ризики загострення перебігу хвороби.

Співробітниками Центру було проаналізовано взаємозв’язок між історією куріння і ризиком загострення для понад 17,5 тис. пацієнтів віком від 20 до 80 років, які заразилися Омікроном і у зв’язку з цим були госпіталізовані.

З’ясувалося, що у колишніх курців ризик серйозно захворіти, аж до підключення ШВЛ або апарату штучного кровообігу, в 1,51 рази вищий для чоловіків і в 1,94 рази вищий для жінок, ніж у тих, хто ніколи раніше не курив.

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За даними дослідницької групи, курці також більш схильні до серцевих і респіраторних захворювань і раку, у них частіше виникають хронічні патології.

З іншого боку, для тих, хто курить зараз, ризик загострення статистично суттєво не відрізнявся, але він може зрости в майбутньому.

На думку Юмі Мацусіта з Національного Центру глобальної охорони здоров’я та медицини, людям з курінням в анамнезі й тим, хто страждає на хронічні захворювання, важливо вживати ретельних заходів інфекційного контролю.

Крім того, відмова від куріння запобігає захворюванням, які пов’язані з цією згубною звичкою, і знижує ризик важких загострень, впевнена медик.

Джерело: NHK

Теги
Коронавірус Covid-19 , Куріння , Наукові дослідження , науковці , Штам Омікрон
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