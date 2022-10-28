У звіті про кліматичну кризу State of Climate Action 2022 експерти закликають до термінових дій щодо економії викопних видів палива, в тому числі і на побутовому рівні.

Так, зокрема, мова йде про скорочення споживання м’яса приблизно до двох гамбургерів на тиждень, а громадський транспорт повинен розвиватися приблизно в шість разів швидше.

Ці та інші заходи допоможуть світу уникнути найгірших руйнівних наслідків кліматичної кризи, йдеться в дослідженні.

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Також наголошується, що необхідно підтримувати швидке зростання використання відновлюваних джерел енергії та електромобілів.

В цілому у звіті розглядається глобальний прогрес за 40 показниками, які будуть мати ключове значення для скорочення глобальних викидів парникових газів до 2030 року. Мета – обмежити підвищення температури до 1,5°c порівняно з доіндустріальним рівнем.

Показниками, які викликають найбільшу занепокоєність, названі:

використання газу, яке слід зменшити на користь відновлюваних джерел енергії;

сталеливарне виробництво, де технологія скорочення викидів не впроваджується досить швидко;

поїздки на легкових автомобілях;

швидкість втрати мангрових лісів;

викиди від сільського господарства.

У той же час експерти виявили і кілька яскравих моментів. Наприклад, виробництво сонячної енергії майже подвоїлося між 2019 і 2021 роками. А на частку електромобілів припадав майже кожен десятий легковий автомобіль, проданий у 2021 році, що вдвічі більше, ніж роком раніше.